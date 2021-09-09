Хелависа рассказала, где ее сертификат на маткапитал

Хелависа: «Меня это абсолютно не удивляет. Мне кажется, цифра могла бы быть еще больше. Учитывая то, что во многих случаях мы сами не способны заплатить за частное обучение материнским капиталом. Если мы хотим оплатить частный англоязычный садик, то у этого садика должна быть не только государственная лицензия, но и государственная аккредитация. Так вышло и у меня, мой сертификат материнского капитала пока что лежит в столе мертвым грузом», - рассказала артистка.

