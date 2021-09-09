Хелависа рассказала, где ее сертификат на маткапитал
Лидер группы «Мельница», певица Хелависа специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на обучение детей
В среднем на эти цели уходит 22% семейного заработка. При этом больше всего тратят на детское образование москвичи и петербуржцы.
Хелависа: «Меня это абсолютно не удивляет. Мне кажется, цифра могла бы быть еще больше. Учитывая то, что во многих случаях мы сами не способны заплатить за частное обучение материнским капиталом. Если мы хотим оплатить частный англоязычный садик, то у этого садика должна быть не только государственная лицензия, но и государственная аккредитация. Так вышло и у меня, мой сертификат материнского капитала пока что лежит в столе мертвым грузом», - рассказала артистка.
Джейми Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
Награда досталась ей за выдающиеся карьерные достижения. Слова благодарности актриса адресовала режиссеру Джону Карпентеру и сценаристке Дебре Хилл — именно с их картины «Хэллоуин» карьера Кертис пошла вверх.
Хелависа: «Действительно актриса очень многих амплуа, но в-первую очередь, конечно, характерная. И из последних картин, которые мы видели в кинотеатрах, где она хороша, как всегда, потому что абсолютно не стареющая это, конечно, «Достать ножи»», - добавила артистка.
«Веном 2» выйдет в России раньше запланированной даты
Компания Sony перенесла премьеру фантастического боевика «Веном 2» в российском прокате с 14 октября на 30 сентября 2021 года.
Хелависа: «Это совсем близко! Надо будет пойти, пожалуй, в кино! У меня есть подружка, которая очень любит Тома Харди, а мне в принципе нравится «Веном» и то, с каким юмором в нем подается супергеройская история», - сказала лидер коллектива.
Cranberries новым релизом отметили день рождения Долорес О’Риордан
Группа Cranberries выпустила новое музыкальное видео и сборник «Remembering Dolores» в честь дня рождения их солистки коллектива Долорес О'Риордан. 6 сентября ей исполнилось бы 50 лет. В плейлист вошли 15 избранных песен из всей своей дискографии группы.
Хелависа: «Долорес, мы помним тебя, мы тебя любим! Сестра – Дева! Несколько моих любимых артистов музыкального плана были рождены, как и я под знаком Девы. Это, конечно, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, и вот Долорес», - обратила внимание собеседница НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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