Хелависа: Горжусь нашими учеными
Лидер группы "Мельница" специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В России разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе
Ученые Самарского университета разработали роботизированный комплекс для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе. Разработанный самарскими учеными роботизированный наноспутниковый комплекс при потере космонавтом контакта с кораблем автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос.
Хелависа: «Это очень красиво! Сразу вспоминаются всякие шикарные голливудские фильмы, как раз где космонавты падают в невесомость. Фильм с Сандрой Балок, например. В общем, если это действительно работает, то, ребята, я вами горжусь, это очень круто! Я вообще всячески за российскую науку», - сказала артистка.
Комбинат «Очаково» запустил в продажу новую линейку газированных напитков
На прилавках магазинов появились Coolcola, Fancy и Street, которые по дизайну похожи на известные бренды американских газировок. Все три напитка давно в продаже – уже 1,5 месяца.
Хелависа: «Я так понимаю, что они такие же химические, как их прототипы. Помнится мне, 25 лет назад один знакомый фотограф на ирландском балу в Москве в стакане «Fanta» очищал разъём вспышки от фотоаппарата. Получилось», - отметила собеседница.
Более миллиарда выделили на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина
Об этом сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова. Средства направлены в пушкинские музеи по всей стране.
Хелависа: «Вынуждена признаться, что я не была ни в одном Пушкинском музее, кроме московского, куда я хожу как на работу, буквально. Так что я не знаю, куда уходят все эти деньги. Но абсолютно обязана сказать, что под начальством чудесный Марина Лошак Пушкинский музей в Москве живёт, процветает, делает великолепные временные выставки и наконец-то музейный магазин продаёт красивое. Так что идите все со свистом», - посоветовала артистка.
Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны
Американский актер и сторонник легализации марихуаны Вуди Харрельсон открыл в Западном Голливуде, штат Калифорния, магазин-аптеку по реализации каннабиса.
Хелависа: «Вообще, забавно, что Вуди Харрельсона сейчас позиционирует как звезду сериала «Настоящий детектив». Я помню его ещё со времён «Прирождённых убийц», где он был совершенно прекрасен. И естественно, «Омерзительная восьмёрка» Квентина Тарантино, и, конечно же, последняя роль, где он играет антагониста в «Веном-2». Так что мы желаем, Вуди, тебе и твоему бизнесу всяческих успехов. Ты молодец», - резюмировала она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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