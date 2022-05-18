Хелависа: Горжусь нашими учеными

Хелависа: «Вынуждена признаться, что я не была ни в одном Пушкинском музее, кроме московского, куда я хожу как на работу, буквально. Так что я не знаю, куда уходят все эти деньги. Но абсолютно обязана сказать, что под начальством чудесный Марина Лошак Пушкинский музей в Москве живёт, процветает, делает великолепные временные выставки и наконец-то музейный магазин продаёт красивое. Так что идите все со свистом», - посоветовала артистка.

