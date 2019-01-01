Гусман: Зеленский показал, что не настроен позитивно к России
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Строители начали убирать забор в сквере в центре Екатеринбурга
Строители начали убирать забор в сквере в центре Екатеринбурга, где предполагалось строительство храма. Об этом сообщил инициатор строительства директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.
Михаил Гусман: «Уже больше недели наше общее внимание приковано к этому скромному скверу в центре Екатеринбурга в связи с планами построить там храм. Предполагаемое строительство вызвало резкие протесты горожан. Возникали даже потасовки. Достаточно жестко вмешивались местные силы правопорядка. В общем, ситуация была плохо разрешимой. И, мы помним, что именно комментарий президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по этому вопросу, собственно, и позволил ее как-то разрулить. Ну а уже сегодня, как сообщают наши коллеги из информационных служб Екатеринбурга, строители начали разбирать забор в этом сквере, который для горожан, которые протестовали против возведения храма, стал символом этого строительства», - рассказал НСН Михаил Гусман.
Зеленский назначил дату внеочередных выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ. Он также назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.
Михаил Гусман: «Я думаю, к этим выборам, к тому, кто будет выдвигаться, будет приковано наше с вами пристальное внимание, и, возможно, на эту тему нам с вами еще предстоит поговорить. Первые шаги нового президента Украины не говорят о том, что он настроен позитивно в отношении России. Это следует, хотя бы, из того, что на встрече с представителями администрации и Конгресса США, которые присутствовали на его инаугурации, Зеленский призвал Соединенные Штаты ужесточить санкции против Москвы, чтобы помочь Киеву, как он выразился, справиться с «российской агрессией». Думаю, излишне говорить о том, что вряд ли это заявление Зеленского будет позитивно встречено в Москве», - констатировал он в беседе с НСН.
Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых перспективных молодых россиян
Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг самых перспективных россиян, которым ещё нет 30. По итогам голосования специального жюри, членов редакции и читателей в рейтинг попали футболист сборной России Александр Головин, телеведущая Анастасия Ивлеева, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), управляющий «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян и другие.
Михаил Гусман: «Как мы видим, в этот рейтинг попали представители самых разных профессий. Кстати, я, к своему стыду, только сегодня узнал, что певицу Монеточку зовут Елизавета Гырдымова. Что же, судя по материалам этого выпуска Forbes, сейчас растет весьма и весьма перспективное поколение россиян», - отметил Михаил Гусман в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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