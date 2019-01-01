Гусман: Зеленский показал, что не настроен позитивно к России

Михаил Гусман: «Я думаю, к этим выборам, к тому, кто будет выдвигаться, будет приковано наше с вами пристальное внимание, и, возможно, на эту тему нам с вами еще предстоит поговорить. Первые шаги нового президента Украины не говорят о том, что он настроен позитивно в отношении России. Это следует, хотя бы, из того, что на встрече с представителями администрации и Конгресса США, которые присутствовали на его инаугурации, Зеленский призвал Соединенные Штаты ужесточить санкции против Москвы, чтобы помочь Киеву, как он выразился, справиться с «российской агрессией». Думаю, излишне говорить о том, что вряд ли это заявление Зеленского будет позитивно встречено в Москве», - констатировал он в беседе с НСН.

