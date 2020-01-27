Гусман о Брайанте, коронавирусе и главе Чувашии
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Коби Брайант погиб вместе с дочерью в авиакатастрофе
Американский баскетболист Коби Брайант и его дочь погибли при крушении вертолёта в США. С ними на борту было еще семь человек. Вертолет, принадлежавший Брайанту, разбился вечером в окрестностях Лос-Анджелеса в воскресенье по местному времени, когда в Москве уже наступил понедельник.
Михаил Гусман: «С этой печальной новостью начался в России сегодняшний день. Кто является болельщиком и любителем баскетбола, для них это, конечно, большая потеря. Коби Брайант – легенда американского и мирового баскетбола», – комментирует для НСН Михаил Гусман.
Туроператоры отменяют поездки россиян в Китай
Крупные туроператоры отменяют все чартерные рейсы на остров Хайвань, где зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что туристы, которые досрочно вернуться с отдыха из Китая, получат компенсацию.
Михаил Гусман: «Эта тема является сквозной последние дни. Целые китайские города находятся на карантине. А в провинции Хайвань находится большое количество российских туристов, мне не очень понятно, как их оттуда можно эвакуировать. Вокруг коронавируса сейчас много самых разных разговоров, порой драматических. Насколько я знаю, этот вирус в Россию не проник. Все подозрения по поводу тех или иных больных на нашей территории не подтвердились», – отмечает он в эфире НСН.
Главу Чувашии намерены выгнать из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России». Скандал спровоцировала видеозапись, где глава республики вынудил офицера МЧС, который принимал технику, подпрыгивать за ключами.
Михаил Гусман: «По этому поводу достаточно резко высказалась председатель комиссии ЕР по этике Валентина Терешкова. И, в общем-то, у всех этот эпизод, который всплыл в соцсетях, вызвал резкое отторжение», – говорит он в беседе с НСН.
Россияне приветствуют внедрение искусственного интеллекта
Согласно исследованию ВЦИОМ 75% россиян слышали об искусственном интеллекте, 38% даже смогли назвать сферы его применения, в том числе высоко оценив потенциал внедрения в научной сфере, промышленности и на транспорте. Несмотря на невысокую осведомленность, большинство россиян все же положительно или нейтрально относятся к распространению технологии ИИ.
Михаил Гусман: «От себя могу добавить, что искусственный интеллект уже достаточно используется в разных сферах. К примеру, ведущими мировыми информационными агентствами, в том числе и ТАСС», – рассказывает в интервью НСН Михаил Гусман.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Конституционный суд обязал пересмотреть приговор активисту Котову
- Комиссия Подмосковья одобрила помилование израильтянки Иссахар
- В Киеве заявили о претензиях на Алмазный фонд России
- Мишустин дал два дня на разработку плана против коронавируса
- Талибы утверждают, что сбили военный самолет США в Афганистане