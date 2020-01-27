Гусман о Брайанте, коронавирусе и главе Чувашии

Михаил Гусман: «Эта тема является сквозной последние дни. Целые китайские города находятся на карантине. А в провинции Хайвань находится большое количество российских туристов, мне не очень понятно, как их оттуда можно эвакуировать. Вокруг коронавируса сейчас много самых разных разговоров, порой драматических. Насколько я знаю, этот вирус в Россию не проник. Все подозрения по поводу тех или иных больных на нашей территории не подтвердились», – отмечает он в эфире НСН.

