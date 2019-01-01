Гусман: Не думал, что крест на халате Айболита является незаконным
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера встречались лишь три года назад на одном из саммитов, и контакты между ними были прерваны после инцидента с отравлением Скрипалей.
Михаил Гусман: «Мы все знаем, что сейчас готовится встреча «Большой двадцатки» в японском городе Осака, организации, которая называется G20. Ведется большая подготовка самого мероприятия и ряда встреч в рамках саммита. Обсуждается возможность переговоров президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, другие встречи. Но сегодняшней новостью стало то, что появились некоторые сигналы из Лондона (об этом сообщает британская печать), что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сама проявила инициативу встретиться с Владимиром Путинам. Тут надо отметить, что встречи российского президента и британского премьер-министра не проводились уже более трех лет. И если она состоится в Осаке, конечно же, сам этот факт будет очень важным. Тем более, что это будет первая встреча президента и премьер-министра после известного инцидента в английском городе Солсбери», - подчеркнул Михаил Гусман в эфире НСН.
Израиль назвал поселение на Голландских высотах в честь Трампа
Израильское поселение на Голанских высотах назвали в честь президента США – Рамат Трамп («Высоты Трампа»).
Михаил Гусман: «Это важное, символическое событие. Кстати сказать, Сирия не признает Голландские высоты за Израилем, но Израиль считает его своим. И недавно Соединенные Штаты подтвердили, что они считают эту территорию израильской. Сегодня, как я уже сказал, стало известно, что одно из поселений назвали в честь американского президента и Трамп уже даже успел поблагодарить за это израильского премьера»,- рассказал он НСН.
Русскому театру в Таллине запретили использовать красный крест в костюме Айболита
От Русского молодёжного театра, базирующегося в Таллине, потребовали не демонстрировать красный крест в спектакле «Доктор Айболит». В местном отделении международного Красного Креста заявили, что символ нельзя использовать в коммерческих целях.
Михаил Гусман: «Никогда бы не подумал, что красный крест на халате Доктора Айболита является чем-то незаконным. Я сам несколько раз брал интервью у руководителей Красного Креста, может быть, мне предстоит снова сделать это в ближайшем будущем. И я обязательно поинтересуюсь их мнением по поводу этой ситуации. Ведь, насколько я знаю, красный крест – это не только символ этой международной организации, но и общепринятый символ целого ряда медицинских объектов и, вообще, общепринятая медицинская символика», - резюмировал Михаил Гусман в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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