Гусман: Не думал, что крест на халате Айболита является незаконным

Михаил Гусман: «Мы все знаем, что сейчас готовится встреча «Большой двадцатки» в японском городе Осака, организации, которая называется G20. Ведется большая подготовка самого мероприятия и ряда встреч в рамках саммита. Обсуждается возможность переговоров президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, другие встречи. Но сегодняшней новостью стало то, что появились некоторые сигналы из Лондона (об этом сообщает британская печать), что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сама проявила инициативу встретиться с Владимиром Путинам. Тут надо отметить, что встречи российского президента и британского премьер-министра не проводились уже более трех лет. И если она состоится в Осаке, конечно же, сам этот факт будет очень важным. Тем более, что это будет первая встреча президента и премьер-министра после известного инцидента в английском городе Солсбери», - подчеркнул Михаил Гусман в эфире НСН.

