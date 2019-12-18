Гусман: К сожалению, туристов из Украины у нас станет меньше

Михаил Гусман: «Где особенно было нестабильно в последнее время, так это в Гонконге. Мы все видели и читали про демонстрации в Гонконге. Десятки тысяч демонстрантов выходили на улицы, были столкновения с полицией. И, тем не менее, год подходит к концу, и именно этот город стал самым посещаемым для туристов, несмотря на все протесты», – заявляет он НСН.

