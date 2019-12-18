Гусман: К сожалению, туристов из Украины у нас станет меньше
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
До 2050 года в России война не прогнозируется
Предпосылки начала крупномасштабной войны в период до 2050 года отсутствуют. Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Валерий Герасимов, который тем не менее, назвал обстановку в мире нестабильной.
Михаил Гусман: «Я считаю, что это очень положительное и позитивное сообщение от начальника федерального штаба, тем более в преддверии Нового года. А коли не будет большой войны, то нестабильность пережить будет как-то легче», – говорит Михаил Гусман в эфире НСН.
Гонконг признан самым популярным городом в 2019 году
Гонконг в 2019 году стал самым посещаемым городом, несмотря на протесты и беспорядки.
Михаил Гусман: «Где особенно было нестабильно в последнее время, так это в Гонконге. Мы все видели и читали про демонстрации в Гонконге. Десятки тысяч демонстрантов выходили на улицы, были столкновения с полицией. И, тем не менее, год подходит к концу, и именно этот город стал самым посещаемым для туристов, несмотря на все протесты», – заявляет он НСН.
Въезд для Украинцев в Россию сделали по загранпаспортам
Украинцам разрешили въезд в Россию только по загранпаспортам. Норма начнет действовать с 1 марта 2020 года.
Михаил Гусман: «К сожалению, в будущем году туристов из Украины у нас в России будет меньше», – комментирует он для НСН.
Россияне не любят Новый год
Россияне рассказали, почему не любят Новый год. Согласно результатам опроса, граждан раздражает толпы людей в магазинах, траты на застолье и наряды для праздника, шум от фейерверков и «вынужденные переедание и алкоголизм».
Михаил Гусман: «Да, одними мандаринами и сладким оливье не отделаешься. Для кого-то покажется странным, что такой праздник, оказывается, можно не любить», – рассказывает он в беседе с НСН.
Назван самый популярный цвет машин
Назван самый популярный у жителей России цвет машин. Им оказался белый.
Михаил Гусман: «Новый год – время подарков. Мужчинам дарят носовые платки и красивые носки, женщинам зонты и ювелирные украшение. Кто что может. Но, если кто-то кому-то собирается подарить автомобиль, то он должен знать, какого цвета», – подытожил в интервью НСН Михаил Гусман.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Комитет сената США одобрил санкции против банковского сектора РФ
- Пятилетняя россиянка попала в список Forbes
- Главы Генштабов России и США встретились в Швейцарии
- В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января
- В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля