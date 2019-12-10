Гусев запомнил Лужкова задорным и веселым человеком

Виктор Гусев: «Пока суд да дело, я радуюсь тому, что это не коснется Чемпионата Европы. Оказывается, это региональное соревнование. И, вроде бы, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сказал, что это не коснется весеннего турнира в Швейцарии, хотя это чемпионат мира по хоккею. Дальше будем смотреть. Но я бы хотел, чтобы в этой истории государство проявило свою гуманную, гуманитарную, гуманистическую сущность. То есть сказало бы спортсменам, чтобы они делали, как хотят сами. Это их Олимпиада, к которой готовились четыре года, а кто-то и больше. Если они будут выступать под флагом других стран, мне это не очень нравится, это вызовет сумятицу в спорте, как мне кажется. Просто пусть выступают от своего имени, потому что те, кто будет за них болеть и так знают, из какой они страны. Надо дать спортсменам карт-бланш, я за это», - заявил он НСН.

