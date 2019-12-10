Гусев запомнил Лужкова задорным и веселым человеком
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-ом году жизни.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в больнице Мюнхена после операции. Ему было 83 года.
Виктор Гусев: «Мне очень грустно, потому что ностальгия, потому что уходят люди, уходят времена, хорошие они были или плохие. С Юрием Михайловичем мы играли в футбол, он был задорным и веселым человеком. Кому-то он нравился и нравится, кому-то нет, но мне его очень жалко. Я его запомнил таким, как сказал. Вечная память», - отметил в беседе с НСН Виктор Гусев.
Путин назвал решение WADA политическим
Президент России Владимир Путин назвал решение WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на четыре года политическим.
Виктор Гусев: «Пока суд да дело, я радуюсь тому, что это не коснется Чемпионата Европы. Оказывается, это региональное соревнование. И, вроде бы, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сказал, что это не коснется весеннего турнира в Швейцарии, хотя это чемпионат мира по хоккею. Дальше будем смотреть. Но я бы хотел, чтобы в этой истории государство проявило свою гуманную, гуманитарную, гуманистическую сущность. То есть сказало бы спортсменам, чтобы они делали, как хотят сами. Это их Олимпиада, к которой готовились четыре года, а кто-то и больше. Если они будут выступать под флагом других стран, мне это не очень нравится, это вызовет сумятицу в спорте, как мне кажется. Просто пусть выступают от своего имени, потому что те, кто будет за них болеть и так знают, из какой они страны. Надо дать спортсменам карт-бланш, я за это», - заявил он НСН.
Стали известны соперники России перед Евро-2020
Стало известно, с кем сыграет сборная России по футболу перед Евро-2020. Так, 28 марта сыграет со Швецией, 31 марта – с Молдовой, 2 июня – с Польшей, 6 июня – с Сербией.
Виктор Гусев: «Тут ряд очень серьезных соперников. А вообще, я все это отдаю на откуп главному тренеру Станиславу Черчесову. Потому что он блистательно подобрал спарринг- партнеров перед Чемпионатом мира, когда нам не нужно было играть отборочные матчи, мы могли выбирать, пусть даже проигрывая. Это дало результат. Он считает, что сейчас нужны такие соперники, и я этот выбор оставляю за ним», - подчеркнул Виктор Гусев в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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