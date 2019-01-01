Гусев: Это не мелочь для государства - спасать косаток и белух

Виктор Гусев: «Знаете, мне сложно комментировать эту новость. Сам я хоккей люблю, и мне кажется, что у нас все его любят. Единственное, что могу сказать. Что если это действительно так, в этом нет ни капельки вины Континентальной хоккейной лиги. Эти люди делают все для того, чтобы хоккей смотрели, и, по-моему, делают это на очень высоком уровне, приблизившемся к уровню Национальной хоккейной лиги за океаном»,- заявил спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН.

