Гусев: Это не мелочь для государства - спасать косаток и белух
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России назначен первый штраф за оскорбление государства и его символов
В России назначен первый штраф по новому закону об оскорблении государства и его символов. 30 тысяч рублей взыщут с жителя Новгородской области, который в своём блоге написал нецензурно о президенте.
Виктор Гусев: «У меня неоднозначное отношение к этому закону. Даже если взять обычную жизнь, когда человек сильный, он не боится оскорблений. Это, по-моему, аксиома. Так вот если государство сильное, что ж ему бояться, что его кто-то как-то оскорбит. А у нас сильное государство! Но, с другой стороны, закон – есть закон, и если он принят, ему нужно следовать», - отметил Виктор Гусев в беседе с НСН.
Команда Жан-Мишеля Кусто оценила состояние здоровья косаток и белух в Приморье
Команда исследователя Жан-Мишеля Кусто оценила состояние здоровья косаток и белух. Эксперты провели только внешний осмотр животных, результаты анализов будут готовы на следующей неделе. Но предварительный анализ показал, что все обитатели «китовой тюрьмы» могут быть реабилитированы и выпущены.
Виктор Гусев: «Я очень рад этой новости. Рад, что наше государство и правительство отреагировало на такую, казалось бы, мелочь. А это – не мелочь, а чуть ли не самая важная вещь в нашей жизни. И косатки и белухи. Я говорю абсолютно без иронии. Сам принимал участие в защите от истребления детенышей тюленя. Было это на берегу Белого моря. И нам удалось это сделать», - рассказал он в беседе с НСН.
Каждый третий россиянин считает нормальным наказание детей ремнем
Каждый третий россиянин считает возможным использовать жесткие насильственные методы воспитания детей, такие как наказание ремнем. Еще 68% допускают применение «мягких» форм физических наказаний хотя бы в редких, исключительных случаях.
Виктор Гусев: «Что касается ремня и избиения детей, такое никогда не практиковалось ни в семье моих родителей, ни в моей семье. Во-первых, потому, что сильный не может бить слабого. В любой ситуации. Применяя ремень в отношении своего ребенка ты, сильный, расписываешься в своей слабости, в том, что у тебя не нашлось других аргументов при общении с этим маленьким человеком. Поэтому «Безобразие!», - говорю я каждому третьему жителю России», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Более половины россиян не знали о хоккейных играх на Кубок Гагарина
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о матчах финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Выяснилось, что более половины россиян не знали о том, что проходят такие игры.
Виктор Гусев: «Знаете, мне сложно комментировать эту новость. Сам я хоккей люблю, и мне кажется, что у нас все его любят. Единственное, что могу сказать. Что если это действительно так, в этом нет ни капельки вины Континентальной хоккейной лиги. Эти люди делают все для того, чтобы хоккей смотрели, и, по-моему, делают это на очень высоком уровне, приблизившемся к уровню Национальной хоккейной лиги за океаном»,- заявил спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.