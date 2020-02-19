Гусев: Пусть все мировые лидеры соберутся в Москве 9 мая

Виктор Гусев: «Мне интересна здесь позиция "журналисты". Мне кажется, что журналист – это где родился, там и пригодился. Все-таки здесь важен вопрос языка, заниматься журналистикой не на родном языке, по-моему, практически невозможно. Был великий писатель Владимир Набоков, который одинаково хорошо писал на русском и на английском языках. Но это большое исключение. Мне кажется, для журналистов это примерное то же самое. А так, конечно, я согласен, что упрощенное получение гражданства – это здорово», – отмечает он в беседе с НСН.



