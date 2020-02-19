Гусев: Пусть все мировые лидеры соберутся в Москве 9 мая
Оппозиционеры Украины планируют быть в Москве 9 мая
Делегация от оппозиционной украинской партии намерена присутствовать на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Во фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь!» подчеркнули, что ведут борьбу с теми, кто пытается переписать историю.
Виктор Гусев: «Вы знаете, я, наверное, идеалист, но я хотел бы, чтобы мировые лидеры собрались в Москве в эти дни. И на фоне этой памяти посмотрели бы друг другу в глаза, поговорили, подумали о мире, о том, что они могут и должны для него сделать», – выражает свое желание в эфире НСН Виктор Гусев.
Митруд расширил список профессий для упрощенного получения гражданства РФ
Минтруд почти в два раза увеличил список профессий для упрощенного получения гражданства. Такая возможность, в частности, открылась для онкологов, журналистов и учителей. Всего в новом списке 135 специальностей.
Виктор Гусев: «Мне интересна здесь позиция "журналисты". Мне кажется, что журналист – это где родился, там и пригодился. Все-таки здесь важен вопрос языка, заниматься журналистикой не на родном языке, по-моему, практически невозможно. Был великий писатель Владимир Набоков, который одинаково хорошо писал на русском и на английском языках. Но это большое исключение. Мне кажется, для журналистов это примерное то же самое. А так, конечно, я согласен, что упрощенное получение гражданства – это здорово», – отмечает он в беседе с НСН.
Сегодня 20 лет со дня смерти Анатолия Собчака
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал Анатолия Собчака демократичным и эмоциональным. Сегодня исполнилось 20 лет со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Анатолия Собчака отцом-основателем современной России.
Виктор Гусев: «Очень уважал я, и продолжаю уважать память Анатолия Собчака. С ним связаны первые шаги демократии в нашей стране. И я это никогда не забуду, и, мне кажется, мы все не должны забывать», – делится он с НСН.
Россияне бы переехали в Испанию, если бы их ничего не держало на родине
Самыми желанными городами для переезда у россиян стали Барселона, Амстердам и Стамбул. Об этом, по итогам опроса, сообщают специалисты Aviasales.
Виктор Гусев: «Все три города для меня имеют особый смысл. Странно прозвучит из уст футбольного комментатора, но я ни разу не был в таком футбольном городе, как Барселона. Да-да, был во всех европейских столицах, в крупнейших городах, но Барселона прошла мимо меня, пока. Амстердам – прекрасный город, где можно совершать увлекательные путешествия на велосипедах. А в Стамбуле в 1994 году весной я провел свой первый футбольный репортаж. Это был матч "Спартак" – "Галатасарай", "Спартак" выиграл 2:1 в Лиге чемпионов. Хорошие города», – комментирует Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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