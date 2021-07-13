Гусев: Доннарумме помогали защитники, а Сафонову - только мешали

Виктор Гусев: «Это первый случай отсутствия реакции у Джанлуиджи Доннарумма. Вообще-то прошедший чемпионат, на мой взгляд, стал чемпионатом вратарей: и Зоммер, и Шмейхель, и Пикфорд были великолепны! Кстати, наш Матвей Сафонов тоже не затерялся в этом ряду. Просто, понимаете, его коллегам помогали защитники, а Матвею только мешали», - объяснил комментатор.

