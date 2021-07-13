Гусев: Доннарумме помогали защитники, а Сафонову - только мешали
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
«Я не праздновал, потому что даже не понял, что мы выиграли», — сказал он.
Виктор Гусев: «Это первый случай отсутствия реакции у Джанлуиджи Доннарумма. Вообще-то прошедший чемпионат, на мой взгляд, стал чемпионатом вратарей: и Зоммер, и Шмейхель, и Пикфорд были великолепны! Кстати, наш Матвей Сафонов тоже не затерялся в этом ряду. Просто, понимаете, его коллегам помогали защитники, а Матвею только мешали», - объяснил комментатор.
ЛДПР предложила включить Жириновского в тренерский штаб сборной России
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов сообщил РИА Новости, что попросит главу РФС Александра Дюкова включить лидера ЛДПР Владимира Жириновского в тренерский штаб сборной России по футболу.
Виктор Гусев: «Знаете, чем меньше будет такого фарса и популизма в разговорах о сборной, и чем активнее мы займемся детским футболом, тем быстрее придет результат», - отметил он.
УЕФА назвал состав символической сборной ЕВРО-2020
В символическую сборную были включены пять победителей турнира: вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник Жоржиньо и форвард Федерико Кьеза. Помимо итальянцев, в сборную попали Кайл Уокер, Харри Магуайр, Рахим Стерлинг (все – Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
Виктор Гусев: «Хороший вариант, близкий к моему. Я бы поменял все-таки Ромелу Лукаку, это не его был чемпионат, на капитана сборной Англии Харри Кейна, и обязательно включил бы полузащитника сборной Франции Поля Погба, хотя его команда и не поднялась так высоко, как все рассчитывали», - добавил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- СМИ: Племянник Путина будет баллотироваться в Госдуму
- СМИ: Умер режиссер, экс-супруг Пугачевой Александр Стефанович
- Зеленский впервые провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
- В партии Санду высказались об отношениях Молдавии с Россией
- Российские специалисты отправятся в Египет для оценки эпидситуации
- Джеки Чан заявил о решении вступить в Коммунистическую партию Китая
- В США заявили, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
- В Instagram появилась новая функция для безопасности аккаунта
- МИД России выразил соболезнования Ираку в связи с пожаром в ковидном госпитале
- Нарколог озвучил безопасную для организма дозу алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru