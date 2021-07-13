Гусев: Доннарумме помогали защитники, а Сафонову - только мешали

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро

«Я не праздновал, потому что даже не понял, что мы выиграли», — сказал он.

Виктор Гусев: «Это первый случай отсутствия реакции у Джанлуиджи Доннарумма. Вообще-то прошедший чемпионат, на мой взгляд, стал чемпионатом вратарей: и Зоммер, и Шмейхель, и Пикфорд были великолепны! Кстати, наш Матвей Сафонов тоже не затерялся в этом ряду. Просто, понимаете, его коллегам помогали защитники, а Матвею только мешали», - объяснил комментатор. 

2

ЛДПР предложила включить Жириновского в тренерский штаб сборной России

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов сообщил РИА Новости, что попросит главу РФС Александра Дюкова включить лидера ЛДПР Владимира Жириновского в тренерский штаб сборной России по футболу.

Виктор Гусев: «Знаете, чем меньше будет такого фарса и популизма в разговорах о сборной, и чем активнее мы займемся детским футболом, тем быстрее придет результат», - отметил он.

3

УЕФА назвал состав символической сборной ЕВРО-2020

В символическую сборную были включены пять победителей турнира: вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник Жоржиньо и форвард Федерико Кьеза. Помимо итальянцев, в сборную попали Кайл Уокер, Харри Магуайр, Рахим Стерлинг (все – Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания) и Ромелу Лукаку (Бельгия). 

Виктор Гусев: «Хороший вариант, близкий к моему. Я бы поменял все-таки Ромелу Лукаку, это не его был чемпионат, на капитана сборной Англии Харри Кейна, и обязательно включил бы полузащитника сборной Франции Поля Погба, хотя его команда и не поднялась так высоко, как все рассчитывали», - добавил собеседник НСН. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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