Гусев: Хотели защитить прошлых спортсменов, но подставили под WADA нынешних

1 января 202013:00

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего года. 

1

Исполком WADA отстранил российских спортсменов от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Президент Владимир Путин увидел в этой ситуации политическую подоплёку, а также призвал подать апелляцию. 

Виктор Гусев: «Вердикт не повлияет на Чемпионат Европы по футболу, это хорошо, так как соревнования уже скоро. Иначе были бы эти попытки, борьба, а будет все спокойно вокруг футбола. В принципе, хочу сказать, что это нечистоплотность, халатность и неправильная позиция тех людей, чиновников, которые меняли данные этой системы. Пытаясь, насколько я понимаю, защитить неких спортсменов из прошлого, не очернить их блестящие имена. Собственно, в итоге они подставили спортсменов нынешних», – отметил в беседе с НСН Виктор Гусев. 

2

Пилоты аварийного A321 получили звезды Героев России

Пилотaм экстренно приземлившегося в Подмосковье пассажирского самолета A321 вручили звезды Героев России в Кремле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили борт на кукурузное поле. 

Виктор Гусев: «Эти люди, может, заслуживают титул "Человек года". Кстати, как мне известно, это не та наша обычная история, когда кто-то что-то напортачил, а потом героям приходится исправлять. Здесь действительно была объективно очень сложная ситуация, которая могла возникнуть и без вины каких-то людей, конструкторов и так далее. Просто такое бывает в полетах на самолете. И вот тогда на помощь другим приходят герои, и они пришли – Дамир и Георгий», – заявил он НСН

3

Причину финансовой неграмотности россиян нашли в сказках

Причину низкой финансовой культуры россиян нашли в сказках. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что россиянам нужно отказаться от воспитания детей на идеологии тунеядства. И пояснил, что в сказках старшие братья, как правило, усердно работают, но ничего не достигают, в то время как младший просто сидит на печи, а его желанию, к примеру, исполняет щука.

Виктор Гусев: «Еще Владимир Высоцкий пел "сказки здесь и те жестоки". Вы понимаете, этому брату младшему все достается не потому что он лентяй, а потому что он такой вот беззлобный, добрый. Русский народ любил и любит таких ребят. Не знаю, в этом ли причина, когда мы говорим о низкой финансовой культуре. Наверное, что-то нужно в школе на эту тему преподавать», – подчеркнул Виктор Гусев в интервью НСН.


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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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