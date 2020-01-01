Гусев: Хотели защитить прошлых спортсменов, но подставили под WADA нынешних
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего года.
Исполком WADA отстранил российских спортсменов от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Президент Владимир Путин увидел в этой ситуации политическую подоплёку, а также призвал подать апелляцию.
Виктор Гусев: «Вердикт не повлияет на Чемпионат Европы по футболу, это хорошо, так как соревнования уже скоро. Иначе были бы эти попытки, борьба, а будет все спокойно вокруг футбола. В принципе, хочу сказать, что это нечистоплотность, халатность и неправильная позиция тех людей, чиновников, которые меняли данные этой системы. Пытаясь, насколько я понимаю, защитить неких спортсменов из прошлого, не очернить их блестящие имена. Собственно, в итоге они подставили спортсменов нынешних», – отметил в беседе с НСН Виктор Гусев.
Пилоты аварийного A321 получили звезды Героев России
Пилотaм экстренно приземлившегося в Подмосковье пассажирского самолета A321 вручили звезды Героев России в Кремле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили борт на кукурузное поле.
Виктор Гусев: «Эти люди, может, заслуживают титул "Человек года". Кстати, как мне известно, это не та наша обычная история, когда кто-то что-то напортачил, а потом героям приходится исправлять. Здесь действительно была объективно очень сложная ситуация, которая могла возникнуть и без вины каких-то людей, конструкторов и так далее. Просто такое бывает в полетах на самолете. И вот тогда на помощь другим приходят герои, и они пришли – Дамир и Георгий», – заявил он НСН.
Причину финансовой неграмотности россиян нашли в сказках
Причину низкой финансовой культуры россиян нашли в сказках. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов заявил, что россиянам нужно отказаться от воспитания детей на идеологии тунеядства. И пояснил, что в сказках старшие братья, как правило, усердно работают, но ничего не достигают, в то время как младший просто сидит на печи, а его желанию, к примеру, исполняет щука.
Виктор Гусев: «Еще Владимир Высоцкий пел "сказки здесь и те жестоки". Вы понимаете, этому брату младшему все достается не потому что он лентяй, а потому что он такой вот беззлобный, добрый. Русский народ любил и любит таких ребят. Не знаю, в этом ли причина, когда мы говорим о низкой финансовой культуре. Наверное, что-то нужно в школе на эту тему преподавать», – подчеркнул Виктор Гусев в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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