Гусев: Хотели защитить прошлых спортсменов, но подставили под WADA нынешних

Виктор Гусев: «Эти люди, может, заслуживают титул "Человек года". Кстати, как мне известно, это не та наша обычная история, когда кто-то что-то напортачил, а потом героям приходится исправлять. Здесь действительно была объективно очень сложная ситуация, которая могла возникнуть и без вины каких-то людей, конструкторов и так далее. Просто такое бывает в полетах на самолете. И вот тогда на помощь другим приходят герои, и они пришли – Дамир и Георгий», – заявил он НСН.

