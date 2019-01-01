Гусев: Пора возвращаться к нормальным отношениям с Америкой

Виктор Гусев: «Я этому очень рад, потому, что вижу в этом хороший шаг к нормализации отношений. Дело в том, что я большую часть своей жизни прожил при «холодной» войне и в какой-то момент поверил, что ее уже никогда не будет. И видеть симптомы возвращения «холодной», а то и, не дай бог, приближения горячей войны, очень неприятно. Поэтому, мне кажется, что нужно заканчивать валять дурака (извините, что говорю простым языком) и постепенно, шаг за шагом возвращаться к нормальным отношениям с Америкой», - отметил Виктор Гусев в эфире НСН.

