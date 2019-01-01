Гусев: Пора возвращаться к нормальным отношениям с Америкой
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россия пригласила Трампа на празднование 75-летия Победы
Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Виктор Гусев: «Я этому очень рад, потому, что вижу в этом хороший шаг к нормализации отношений. Дело в том, что я большую часть своей жизни прожил при «холодной» войне и в какой-то момент поверил, что ее уже никогда не будет. И видеть симптомы возвращения «холодной», а то и, не дай бог, приближения горячей войны, очень неприятно. Поэтому, мне кажется, что нужно заканчивать валять дурака (извините, что говорю простым языком) и постепенно, шаг за шагом возвращаться к нормальным отношениям с Америкой», - отметил Виктор Гусев в эфире НСН.
В Грузии подсчитали убытки от сокращения турпотока из России
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России. Так, согласно первым подсчетам, до конца 2019 года грузинская экономика потеряет до 200-300 миллионов долларов.
Виктор Гусев: «Знаете, в этой ситуации я как-то не думаю экономическими категориями. Здесь меня волнует человеческий, лирический аспект (если хотите, назову его так). Раньше по праздникам мы всегда радовались, когда смотрели прекрасные маленькие лирические комедии. Столько друзей в Грузии, тбилисское «Динамо». Меня вот это расстраивает, а не миллионы долларов», -- признался он НСН.
48% россиян выступили против четырехдневной рабочей недели
Почти половина опрошенных россиян (48%) выступает против сокращения рабочей недели до четырех дней. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода в стране на четырехдневную рабочую неделю.
Виктор Гусев: «Знаете, мне очень трудно комментировать эту новость. Дело в том, что у меня ненормированный график. Думаю, нужно быть влюбленным в свою работ, и тогда вообще все равно: четырехдевная у вас рабочая неделя, пятидневная или семидневная», - заявил он НСН.
РФС утвердил новый лимит легионеров
Исполком Российского футбольного союза утвердил новый лимит на легионеров формата «8+17». Изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21. Новый формат предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба, однако все они одновременно могут находиться на поле.
Виктор Гусев: «Лично я вообще против каких-либо ограничений, я – за прямую конкуренцию, пусть на поле будет хоть 11 легионеров. И мне кажется, что шаг, о котором мы сейчас говорим, сделан как раз в этом направлении»,- подчеркнул Виктор Гусев в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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