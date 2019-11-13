Гусев: Сборная должна сама выбрать форму!
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Семейство роботов «Федор» может заговорить на иностранных языках
Семейство роботов «Федор» может заговорить на иностранных языках. Андроид может стать настоящим полиглотом, освоив английский и китайский языки. Однако, по словам специалистов, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, поскольку для начала нужно усовершенствовать русский язык робота, и только потом заниматься расширениями.
Виктор Гусев: «Вы знаете, очень мудрое решение. Тем более, что оно точь в точь соответствует тому, что говорили нам, когда мы поступили на первый курс иняза много лет назад. Когда мы пришли, нам сказали, что английский, французский, шведский, испанский – все это будет потом. Сначала мы вас, дорогие друзья – выпускники школы, научим русскому языку. Так что, прежде всего – русский язык. Очень правильный подход!», - подчеркнул Виктор Гусев, общаясь с НСН.
Футболисты сборной России отказались выступать в новой форме
Футболисты сборной России отказались выступать в новой форме. В оставшихся матчах отборочного раунда Евро-2020 игроки команды Станислава Черчесова выйдут на поле в старой форме.
Виктор Гусев: «Если речь идет о каких-то этических моментах (говорят, что на форме неправильное расположение цветов, не такое, как на российском флаге, но если поднять руки, то расположение будет правильным, но если руки поднять, значит мы сдаемся) – я не буду во все это влезать. Тут самое главное вот что: если в этой форме нашим футболистам не удобно играть, тогда – да, никаких вопросов быть не может. Нужно отказываться от нынешнего варианта и переделывать форму. Так что, пусть решают сами игроки», - заявил он НСН.
Гринпис запустил петицию за запрет одноразового пластика в России
Гринпис запустил петицию за запрет одноразового пластика в России. Все собранные под петицией подписи передадут в Минприроды.
Виктор Гусев: «Наверное, пластик действительно нужно запрещать. Когда-то его не было, в Советском Союзе, а потом стал появляться. Я помню, на ВДНХ была американская выставка, и там раздавали пластиковые пакеты. И мы думали: вот какой шаг вперед! В Америке это есть, а у нас – нет. Когда-нибудь и мы сделаем этот шаг вперед, к пластику. А выяснилось (история показала), что это – шаг назад. И сейчас с этим приходится разбираться», - отметил он в беседе с НСН.
63% россиян занимаются спортом
Большинство россиян, а именно 63%, занимаются спортом или другой физической активностью. Из них 38% делают это систематически, то есть не менее 125 минут в неделю. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
Виктор Гусев: «Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что я пытаюсь как-то нестандартно комментировать новости и предлагать вам какую-то оценку событий. А тут все будет очень шаблонно: я вас просто призываю заниматься спортом! Это и на голову тоже влияет! Совершенно иначе будете к жизни относиться! Я вам всем очень советую! Пусть даже звучу как-то назидательно, но надо, ребята, заниматься спортом, надо!», - сказал Виктор Гусев в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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