Гусев: Сборная должна сама выбрать форму!

Виктор Гусев: «Если речь идет о каких-то этических моментах (говорят, что на форме неправильное расположение цветов, не такое, как на российском флаге, но если поднять руки, то расположение будет правильным, но если руки поднять, значит мы сдаемся) – я не буду во все это влезать. Тут самое главное вот что: если в этой форме нашим футболистам не удобно играть, тогда – да, никаких вопросов быть не может. Нужно отказываться от нынешнего варианта и переделывать форму. Так что, пусть решают сами игроки», - заявил он НСН.

