Гусев: Сборная должна сама выбрать форму!

13 ноября 201920:00

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Семейство роботов «Федор» может заговорить на иностранных языках

Семейство роботов «Федор» может заговорить на иностранных языках. Андроид может стать настоящим полиглотом, освоив английский и китайский языки. Однако, по словам специалистов, пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, поскольку для начала нужно усовершенствовать русский язык робота, и только потом заниматься расширениями.

Виктор Гусев: «Вы знаете, очень мудрое решение. Тем более, что оно точь в точь соответствует тому, что говорили нам, когда мы поступили на первый курс иняза много лет назад. Когда мы пришли, нам сказали, что английский, французский, шведский, испанский – все это будет потом. Сначала мы вас, дорогие друзья – выпускники школы, научим русскому языку. Так что, прежде всего – русский язык. Очень правильный подход!», - подчеркнул Виктор Гусев, общаясь с НСН

2

Футболисты сборной России отказались выступать в новой форме

Футболисты сборной России отказались выступать в новой форме. В оставшихся матчах отборочного раунда Евро-2020 игроки команды Станислава Черчесова выйдут на поле в старой форме.

Виктор Гусев: «Если речь идет о каких-то этических моментах (говорят, что на форме неправильное расположение цветов, не такое, как на российском флаге, но если поднять руки, то расположение будет правильным, но если руки поднять, значит мы сдаемся) – я не буду во все это влезать. Тут самое главное вот что: если в этой форме нашим футболистам не удобно играть, тогда – да, никаких вопросов быть не может. Нужно отказываться от нынешнего варианта и переделывать форму. Так что, пусть решают сами игроки», - заявил он НСН

3

Гринпис запустил петицию за запрет одноразового пластика в России

Гринпис запустил петицию за запрет одноразового пластика в России. Все собранные под петицией подписи передадут в Минприроды.

Виктор Гусев: «Наверное, пластик действительно нужно запрещать. Когда-то его не было, в Советском Союзе, а потом стал появляться. Я помню, на ВДНХ была американская выставка, и там раздавали пластиковые пакеты. И мы думали: вот какой шаг вперед! В Америке это есть, а у нас – нет. Когда-нибудь и мы сделаем этот шаг вперед, к пластику. А выяснилось (история показала), что это – шаг назад. И сейчас с этим приходится разбираться», - отметил он в беседе с НСН

4

63% россиян занимаются спортом

Большинство россиян, а именно 63%, занимаются спортом или другой физической активностью. Из них 38% делают это систематически, то есть не менее 125 минут в неделю. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

Виктор Гусев: «Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что я пытаюсь как-то нестандартно комментировать новости и предлагать вам какую-то оценку событий. А тут все будет очень шаблонно: я вас просто призываю заниматься спортом! Это и на голову тоже влияет! Совершенно иначе будете к жизни относиться! Я вам всем очень советую! Пусть даже звучу как-то назидательно, но надо, ребята, заниматься спортом, надо!», - сказал Виктор Гусев в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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