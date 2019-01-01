Гусев: «Коммунистам России» надо запретить въезд в Россию, и Чернобылей не будет
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Уволены начальники полицейских, виновных в задержании Голунова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальников полицейских, по вине которых задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Павел Гусев: «Ну что же, свершилось! Наконец-то наказаны виновные в этом действительно беспрецедентном случае. Хочу сказать, что это – еще не завершение. Московская мэрия ответила разрешением на проведение митинга в это воскресенье, 16 июня, с 13:00 на проспекте Андрея Сахарова. Митинг разрешен. «Закон и справедливость – для всех!» - это наш лозунг. Мы за то, чтобы наши права и свобода слова не нарушались, а журналисты имели возможность совершать свои профессиональные действия»,- подчеркнул Павел Гусев в беседе с НСН.
Более 50% россиян приобретают товары только со скидками
Более 50% россиян приобретают товары только со скидками. Показатель впервые превысил такую отметку, эксперты связывают это с продолжающимся падением доходов населения.
Павел Гусев: «Мне кажется, это связано не только с падением уровня доходов или уровня жизни. Если вы приедете во Францию, Германию, Чехию или Финляндию и зайдете в любой супермаркет, там вы тоже увидите большое количество товаров, которые продаются со скидками. Хотя уровень жизни у них совсем не низкий. Просто люди учатся торговать и делают это очень умело», - отметил он в эфире НСН.
Россиян спросили, на что они потратили бы $1 млн, если бы выиграли в лотерею
Россиян спросили, на что они потратили бы $1 млн, если бы выиграли эти деньги в лотерею. 25 процентов респондентов заявили, что пустили бы деньги на образование и медицинское обслуживание для себя и своих близких.
Павел Гусев: «Это неплохо. Я верю, что и остальные россияне пустили бы эти деньги, прежде всего, на то, чтобы создать комфортные условия существования для себя и своей семьи», - сказал он, общаясь с НСН.
«Коммунисты России» потребовали запретить въезд в Россию создателям сериала Чернобыль
Партия «Коммунисты России» требует запретить создателям сериала «Чернобыль» въезд в Россию. Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов «Чернобыля» по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени.
Павел Гусев: «Я посмотрел этот сериал буквально вчера, и могу ответить «Коммунистам России»: вас нужно судить и заставить ответить за то, что вы врали и создали ситуацию, в которой миллионы людей пострадали, а тысячи умерли. Умерли только из-за того Коммунистическая партия сделала все, чтобы скрыть аварию в Чернобыле. Мы все помним, как там 1 мая, через несколько дней после ЧП, детишки выходили на праздничную демонстрацию. Кто в этом виноват? Тоже создатели сериала? Если уж на то пошло, то вам нужно запретить въезд в Россию после того, что вы сделали!»- заявил НСН Павел Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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