Гусев: «Коммунистам России» надо запретить въезд в Россию, и Чернобылей не будет

Павел Гусев: «Я посмотрел этот сериал буквально вчера, и могу ответить «Коммунистам России»: вас нужно судить и заставить ответить за то, что вы врали и создали ситуацию, в которой миллионы людей пострадали, а тысячи умерли. Умерли только из-за того Коммунистическая партия сделала все, чтобы скрыть аварию в Чернобыле. Мы все помним, как там 1 мая, через несколько дней после ЧП, детишки выходили на праздничную демонстрацию. Кто в этом виноват? Тоже создатели сериала? Если уж на то пошло, то вам нужно запретить въезд в Россию после того, что вы сделали!»- заявил НСН Павел Гусев.

