Грымов пожелал россиянам стать похожими на японцев
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на шахте «Листвяжная».
Исследование проб воздуха из шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, где на минувшей неделе произошла авария, подтвердило факт взрыва метана в забое. Об этом сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда на встрече с родственниками погибших в результате ЧП.
Юрий Грымов: «Мы говорим, что у нас все хорошо с цифровыми технологиями, хорошо с обороной, но люди гибнут, как в Средневековье, от взрыва метана. Где все эти датчики, где все эти нормативы? Совсем недавно был кошмар, когда нефть разлилась и выяснилось, что баки хранилища никто не менял с 1969 года. И при этом все в списке Forbes. Я уверен, что владельцы и этой шахты тоже богатые люди. Мне кажется, что гордость страны начинается с бытового, среднего уровня, когда именно в них все в порядке», - заключил худрук.
В Общественной Палате предложили разделить водителей на любителей и профессионалов
Программа подготовки профессиональных водителей, которые занимаются перевозкой грузов или пассажиров, должна быть расширена, рассказал член комиссии Общественной палаты по безопасности Владимир Коробчак. Там также предложили сократить теоретическую часть обучения водителей-любителей, добавив в нее больше практических занятий.
Юрий Грымов: «Представляете, какая начнется чехарда? Как тогда мы будем определять, профессионал ли тот водитель, который сейчас мимо вас едет на желтом такси. Может быть, стоит сделать отдельную подготовку для тех водителей, которые собираются работать на общественном транспорте или в такси, а спрашивать не только с самого водителя за его низкую подготовку, но и с того человека, который подписал его права. Вот тогда будет порядок. А не просто разделить права на профессиональные и любительские, все же это какая-то полумера», - отметил собеседник НСН.
В Японии обнаружили новый штамм коронавируса
В токийском аэропорту Нарита обнаружен первый в Японии случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Нулевым пациентом с омикрон-штаммом в Японии стал мужчина, который ранее прилетел из Намибии (государство в Южной Африке). Сначала у него обнаружили коронавирус, но в результате дополнительных тестов медики выявили новый вариант COVID.
Юрий Грымов: «Я знаю, как живут японцы, и поверьте, они победят первыми. У них закон превыше всего, и они будут прививаться, будут ходить в масках, будут протирать стол в ресторане каждые 20 минут. Хочу и нам этого пожелать! Давайте будем организованными. Может быть, тогда не будет взрывов метана на шахтах, коронавирус быстро уйдет. Мне, кажется, что одними запретами ничего не решить, не решить вопрос уровня жизни, нужно поднимать уровень образования у и культуры, поэтому приглашаю всех в театр «Модерн». У нас вышел спектакль «Петр I». Я очень рад, что первый спектакль из трилогии «Антихрист и Христос», это очень интересная тема. Мне, кажется, что эту грань мы все с вами переходим каждый день, а некоторые уже перешли и даже не замечают, что они там. Приходите в театр, теперь заполняемость зала 70%, театр открыт. И не забывайте, что у нас очень хороший буфет», - добавил худрук Радиоточке НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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