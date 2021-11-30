Грымов пожелал россиянам стать похожими на японцев

Юрий Грымов: «Я знаю, как живут японцы, и поверьте, они победят первыми. У них закон превыше всего, и они будут прививаться, будут ходить в масках, будут протирать стол в ресторане каждые 20 минут. Хочу и нам этого пожелать! Давайте будем организованными. Может быть, тогда не будет взрывов метана на шахтах, коронавирус быстро уйдет. Мне, кажется, что одними запретами ничего не решить, не решить вопрос уровня жизни, нужно поднимать уровень образования у и культуры, поэтому приглашаю всех в театр «Модерн». У нас вышел спектакль «Петр I». Я очень рад, что первый спектакль из трилогии «Антихрист и Христос», это очень интересная тема. Мне, кажется, что эту грань мы все с вами переходим каждый день, а некоторые уже перешли и даже не замечают, что они там. Приходите в театр, теперь заполняемость зала 70%, театр открыт. И не забывайте, что у нас очень хороший буфет», - добавил худрук Радиоточке НСН.

