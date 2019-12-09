Грымов: У нас замечательные законы, но они не работают

9 декабря 201920:00

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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Исполком WADA на четыре года отстранил Россию от международных соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства(WADA) на четыре года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях. Кроме того, РУСАДА потеряла статус соответствия. Это решение будет действовать также в течение ближайших четырех лет. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с несоблюдением антидопинговых правил.

Юрий Грымов: «Новость грустная. Конечно, я расстраиваюсь, но не только от того факта, что наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Дело не в этом. Все входят в какой-то конфликт. К сожалению, и по нашей вине, и по вине условного Запада, происходит ругать, мы дистанцируемся. Сами знаете, ругаться легко, мириться гораздо труднее. Работая над спектаклем "Война и мир", я вам скажу одну такую вещь, которую я хотел, чтобы зрители увидели: когда мир – все воют, спорят, обижают друг друга, а вот когда война – все мирятся. Поэтому все, что устроил WADA – это печальная история. Надеюсь, они могут включить заднюю, если наше правительство и крупные юридические компании, сейчас серьезно займутся этим вопросом», - отметил в беседе с НСН Юрий Грымов. 

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Москалькова рассказала, почему в России нарушается закон

Люди не знают своих законных прав, а также не умеют их отстаивать — это становится причиной их нарушения. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Юрий Грымов: «Не в этом причина. Причина в том, что у нас не работают законы, не работает эта система. Законы есть замечательные, я совершенно четко уверен в этом, но мы же видим на деле, что происходит. И все-таки у нас не существует неотвратимости наказания, а это очень важный момент», - заявил он НСН

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В России растет число компаний, готовых повышать зарплату сотрудникам

В России растет число компаний, готовых повышать зарплату сотрудникам, следует из результатов опроса руководителей и представителей предприятий. 35% опрошенных заявили, что точно не будут повышать зарплаты в следующем году. Вместе с тем, только 19% опрошенных работников ожидают роста зарплаты в 2020 году. 

Юрий Грымов: «К этим компаниям, кстати, относится и театр "Модерн". Скажу честно и горжусь этим, мы в течение трех лет каждый год повышаем зарплаты актёрам и сотрудникам театра. Кто-то сейчас едет в машине и думает: "бюджетные деньги". Нет, не бюджетные деньги, у меня бюджет не растет. У меня растет прибыль от вас, любимых зрителей, которые оставляют свои деньги в билетной кассе. Это и есть деньги актеров. Поэтому я рад, что многие компании собираются повышать зарплаты, мне кажется, что это очень важно. Скажем так, не весело стало с зарплатами и доходами страны, поэтому это прекрасная новость, если так и есть», - подчеркнул Юрий Грымов в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Грымов
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