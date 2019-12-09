Грымов: У нас замечательные законы, но они не работают

Юрий Грымов: «Новость грустная. Конечно, я расстраиваюсь, но не только от того факта, что наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Дело не в этом. Все входят в какой-то конфликт. К сожалению, и по нашей вине, и по вине условного Запада, происходит ругать, мы дистанцируемся. Сами знаете, ругаться легко, мириться гораздо труднее. Работая над спектаклем "Война и мир", я вам скажу одну такую вещь, которую я хотел, чтобы зрители увидели: когда мир – все воют, спорят, обижают друг друга, а вот когда война – все мирятся. Поэтому все, что устроил WADA – это печальная история. Надеюсь, они могут включить заднюю, если наше правительство и крупные юридические компании, сейчас серьезно займутся этим вопросом», - отметил в беседе с НСН Юрий Грымов.

