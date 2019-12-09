Грымов: У нас замечательные законы, но они не работают
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Исполком WADA на четыре года отстранил Россию от международных соревнований
Исполком Всемирного антидопингового агентства(WADA) на четыре года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях. Кроме того, РУСАДА потеряла статус соответствия. Это решение будет действовать также в течение ближайших четырех лет. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с несоблюдением антидопинговых правил.
Юрий Грымов: «Новость грустная. Конечно, я расстраиваюсь, но не только от того факта, что наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Дело не в этом. Все входят в какой-то конфликт. К сожалению, и по нашей вине, и по вине условного Запада, происходит ругать, мы дистанцируемся. Сами знаете, ругаться легко, мириться гораздо труднее. Работая над спектаклем "Война и мир", я вам скажу одну такую вещь, которую я хотел, чтобы зрители увидели: когда мир – все воют, спорят, обижают друг друга, а вот когда война – все мирятся. Поэтому все, что устроил WADA – это печальная история. Надеюсь, они могут включить заднюю, если наше правительство и крупные юридические компании, сейчас серьезно займутся этим вопросом», - отметил в беседе с НСН Юрий Грымов.
Москалькова рассказала, почему в России нарушается закон
Люди не знают своих законных прав, а также не умеют их отстаивать — это становится причиной их нарушения. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Юрий Грымов: «Не в этом причина. Причина в том, что у нас не работают законы, не работает эта система. Законы есть замечательные, я совершенно четко уверен в этом, но мы же видим на деле, что происходит. И все-таки у нас не существует неотвратимости наказания, а это очень важный момент», - заявил он НСН.
В России растет число компаний, готовых повышать зарплату сотрудникам
В России растет число компаний, готовых повышать зарплату сотрудникам, следует из результатов опроса руководителей и представителей предприятий. 35% опрошенных заявили, что точно не будут повышать зарплаты в следующем году. Вместе с тем, только 19% опрошенных работников ожидают роста зарплаты в 2020 году.
Юрий Грымов: «К этим компаниям, кстати, относится и театр "Модерн". Скажу честно и горжусь этим, мы в течение трех лет каждый год повышаем зарплаты актёрам и сотрудникам театра. Кто-то сейчас едет в машине и думает: "бюджетные деньги". Нет, не бюджетные деньги, у меня бюджет не растет. У меня растет прибыль от вас, любимых зрителей, которые оставляют свои деньги в билетной кассе. Это и есть деньги актеров. Поэтому я рад, что многие компании собираются повышать зарплаты, мне кажется, что это очень важно. Скажем так, не весело стало с зарплатами и доходами страны, поэтому это прекрасная новость, если так и есть», - подчеркнул Юрий Грымов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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