Грымов: Сегодняшнему зрителю не хватает умного собеседника
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы фильмы, которые будут популярны после открытия кинотеатров
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов спрогнозировал популярность комедий и любовных мелодрам среди российских зрителей после пандемии.
Юрий Грымов: «Уважаемый мною Кирилл Разлогов, наверное, не прав. Я бы не стал так занижать интересы нашего зрителя. Всё свести к карантину, этим паническим атакам, рассуждениям, скуки, которая на нас на многих обрушилась, и вдруг выход - через комедии? Я не согласен. Думаю, что сегодняшнему зрителю очень сильно не хватает умного собеседника. И как раз в театре «Модерн» мы выбираем такие пьесы, которые не идут ни у кого, и всегда про людей. Чтобы человек приходил в театр, и получал знания о себе, а не о том, что происходит на сцене. Поэтому я за зрителя, который разный и который пытается быть лучше», – поделился Юрий Грымов со слушателями НСН.
Каждому пятому кинотеатру спрогнозировали банкротство
Тем временем, эксперты прогнозируют закрытие каждого пятого кинотеатра в стране после карантина. Такой прогноз дают в Ассоциации владельцев кинотеатров. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что кинотеатры, спортивные залы и прочие подобные заведения откроются только после всех трех этапов снятия ограничений.
Юрий Грымов: «Здесь я согласен. Этот карантин показал, что многие могут смотреть фильмы онлайн. Тенденция к этому и так шла, сейчас она просто ускорилась, потому что те сериалы, которые действительно прекрасны, и их много, они комфортнее смотрятся дома. Хотя я противник такого кино, потому что кино – это все-таки большой экран. Но большой стиль исчезает, все скукожилось до уровня гаджетов. Поэтому, конечно, я думаю, что некоторые кинотеатры закроются», – предположил он в эфире НСН.
Число заболевших коронавирусом в России снижается
Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тысяч человек.
Юрий Грымов: «Давайте так, если мы этому верим, будем радоваться, что все-таки что-то падает. А я пока склонен верить этому, я хочу верить нашему государству, хотя есть историческая память о том, что мы доверяли, а потом спустя время проверяли и узнавали кошмар. Но, поверьте, это зависит от нас. Надо сидеть дома, нужно быть максимально чистоплотными, беречь себя и своих близких. Пожалуйста, сидим дома!» – попросил он своих читателей и слушателей в беседе с НСН.
Для альпинистов закроют гору Фудзияма
Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для альпинистов в этом году. Мера принята в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Юрий Грымов: «Мне нравится, как в Японии ее называют Фудзи-сан. Я, Юра-сан, видел Фудзи-сан. Так вот, я поднимался на какую-то часть смотровых площадок, но гора хороша издалека. Она величественна, красива, в этой горе есть какая-то мудрость, я был восхищен», – подытожил в интервью НСН Юрий Грымов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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