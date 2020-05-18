Грымов: Сегодняшнему зрителю не хватает умного собеседника

Юрий Грымов: «Уважаемый мною Кирилл Разлогов, наверное, не прав. Я бы не стал так занижать интересы нашего зрителя. Всё свести к карантину, этим паническим атакам, рассуждениям, скуки, которая на нас на многих обрушилась, и вдруг выход - через комедии? Я не согласен. Думаю, что сегодняшнему зрителю очень сильно не хватает умного собеседника. И как раз в театре «Модерн» мы выбираем такие пьесы, которые не идут ни у кого, и всегда про людей. Чтобы человек приходил в театр, и получал знания о себе, а не о том, что происходит на сцене. Поэтому я за зрителя, который разный и который пытается быть лучше», – поделился Юрий Грымов со слушателями НСН.

