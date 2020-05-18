Грымов: Сегодняшнему зрителю не хватает умного собеседника

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названы фильмы, которые будут популярны после открытия кинотеатров

Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов спрогнозировал популярность комедий и любовных мелодрам среди российских зрителей после пандемии.

Юрий Грымов: «Уважаемый мною Кирилл Разлогов, наверное, не прав. Я бы не стал так занижать интересы нашего зрителя. Всё свести к карантину, этим паническим атакам, рассуждениям, скуки, которая на нас на многих обрушилась, и вдруг выход - через комедии? Я не согласен. Думаю, что сегодняшнему зрителю очень сильно не хватает умного собеседника. И как раз в театре «Модерн» мы выбираем такие пьесы, которые не идут ни у кого, и всегда про людей. Чтобы человек приходил в театр, и получал знания о себе, а не о том, что происходит на сцене. Поэтому я за зрителя, который разный и который пытается быть лучше», – поделился Юрий Грымов со слушателями НСН

2

Каждому пятому кинотеатру спрогнозировали банкротство

Тем временем, эксперты прогнозируют закрытие каждого пятого кинотеатра в стране после карантина. Такой прогноз дают в Ассоциации владельцев кинотеатров. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что кинотеатры, спортивные залы и прочие подобные заведения откроются только после всех трех этапов снятия ограничений.

Юрий Грымов: «Здесь я согласен. Этот карантин показал, что многие могут смотреть фильмы онлайн. Тенденция к этому и так шла, сейчас она просто ускорилась, потому что те сериалы, которые действительно прекрасны, и их много, они комфортнее смотрятся дома. Хотя я противник такого кино, потому что кино – это все-таки большой экран. Но большой стиль исчезает, все скукожилось до уровня гаджетов. Поэтому, конечно, я думаю, что некоторые кинотеатры закроются», – предположил он в эфире НСН.

3

Число заболевших коронавирусом в России снижается

Суточный прирост случаев COVID-19 в России упал ниже отметки в 9 тысяч человек.

Юрий Грымов: «Давайте так, если мы этому верим, будем радоваться, что все-таки что-то падает. А я пока склонен верить этому, я хочу верить нашему государству, хотя есть историческая память о том, что мы доверяли, а потом спустя время проверяли и узнавали кошмар. Но, поверьте, это зависит от нас. Надо сидеть дома, нужно быть максимально чистоплотными, беречь себя и своих близких. Пожалуйста, сидим дома!» – попросил он своих читателей и слушателей в беседе с НСН.

4

Для альпинистов закроют гору Фудзияма

Склоны горы Фудзияма в Японии закроют для альпинистов в этом году. Мера принята в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Юрий Грымов: «Мне нравится, как в Японии ее называют Фудзи-сан. Я, Юра-сан, видел Фудзи-сан. Так вот, я поднимался на какую-то часть смотровых площадок, но гора хороша издалека. Она величественна, красива, в этой горе есть какая-то мудрость, я был восхищен», – подытожил в интервью НСН Юрий Грымов. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Юрий Грымов
ТЕГИ:Авторские НовостиТеатр МодернЮрий Грымов
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