Грымов: Процент здоровой эротики в фильмах необходим для воспитания
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год
В целом цены на продукты за год выросли на 10%. "По сравнению с январем прошлого года больше всего подорожали гречка - на 24%, сосиски - на 22%, пельмени - на 21%, пряники и вафли - на 18%, пюре и лапша быстрого приготовления - на 17%", - уточнили в пресс-службе компании "Эвотор".
Юрий Грымов: «Я думаю, что такие сводки пора публиковать на главных страницах интернет-порталов и в новостях, как погоду, после каждого выпуска. Вот замечательно с роста цен на продукты мы начинаем год, цифры нас не радуют. Хорошо, что телевизор нам объясняет, как хорошо что мы живем. Телевизор все-таки нужная вещь, он говорит: «Хорошо все». А вот такая статистика - для тех, кто может соединять причины и следствия», - резюмировал собеседник НСН.
Глаза к картине ученицы Малевича пририсовал охранник "Ельцин-центра"
Вандалом, который повредил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской в екатеринбургском Ельцин-Центре (ЕЦ), оказался работавший в учреждении охранник. Он пририсовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Реставрационный совет оценил работы по реставрации картины в 250 тысяч рублей.
Юрий Грымов: «Это что ж надо пить? Это что должно быть в голове у человека, чтобы подойти к картине и нарисовать очки? Деньги на реставрацию картины, я считаю, надо взять с охранника, но не 250 тысяч, а два миллиона. И за него пусть отвечают и родители, которые ухитрились воспитать такого вандала. Вообще, дикость какая-то! Сидел на работе охранник, сбрендил и нарисовал очки картине», - возмутился худрук.
Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах
Отвечая на вопрос, хотел был кинематографист снять супергеройский боевик, американский режиссер Содерберг объяснил, что ему не хватит воображения для создания вселенной с несуществующими законами физики. Режиссер отметил, что не считает подобные блокбастеры менее значимыми или престижными, чем его работы, однако отсутствие в супергеройских фильмов секса вызывает у него растерянность.
Юрий Грымов: «Если говорить об этом серьезно, я часто писал об этом у себя в сетях. Вместе с 90-ми исчезли все эротические фильмы. Эротика исчезла из жизни тех людей, которые сидят за компьютером, возможно, ее заменила порнография. Вот и американские продюсеры и режиссеры обеспокоены, почему нет секса. Наверно, эти сцены могут кого-то обидеть. Вообще процент здоровой эротики в кино необходим для воспитания», - отметил он.
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