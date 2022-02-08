Грымов: Процент здоровой эротики в фильмах необходим для воспитания

Юрий Грымов: «Я думаю, что такие сводки пора публиковать на главных страницах интернет-порталов и в новостях, как погоду, после каждого выпуска. Вот замечательно с роста цен на продукты мы начинаем год, цифры нас не радуют. Хорошо, что телевизор нам объясняет, как хорошо что мы живем. Телевизор все-таки нужная вещь, он говорит: «Хорошо все». А вот такая статистика - для тех, кто может соединять причины и следствия», - резюмировал собеседник НСН.

