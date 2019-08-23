Грымов: Похоже, 78% наших соотечественников – почти как роботы

Юрий Грымов: «Чувствуете связь? Чувствуете, как быстро опять подсуетились специалисты? Пенсионный возраст подвинули? Подвинули! А теперь в России оказалось рекордное число граждан, которым больше ста лет! К чему нас таким образом готовят? К тому, чтобы снова его подвинуть. В 100 лет вышел на пенсию и счастливо живешь! Сто лет и старше! Ребят, это ж дар божий человеку, если он живет сто лет и старше! Если это правда, что в России сейчас рекордное количество людей, которые дожили до этого возраста, я счастлив. Но что-то я в этой информации сомневаюсь», - признался он НСН.

