Грымов: Похоже, 78% наших соотечественников – почти как роботы

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Три четверти россиян не боятся перспективы замены людей

Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.


Юрий Грымов: «Знаете, о чем это говорит? О том, что 78% россиян – сами почти как роботы. А что касается 21% опрошенных, то я давно заметил: в любом обществе где-то 15-20% людей, которые активны, чего-то хотят, высказывают свое мнение. Вот они и опасаются. А 78% говорят: нам все равно, пусть будут роботы», - отметил Юрий Грымов, общаясь с НСН

2

В школах могут ввести уроки по обучению компьютерным играм

Институт развития Интернета предложил Министерству просвещения ввести в школах факультативные уроки по компьютерным играм. Предполагается, что такие занятия будут проходить в средних и старших классах. Причем начать эксперимент авторы инициативы из Института развития интернета хотят уже в 2020 году.

Юрий Грымов: «Клиника! То есть, сейчас еще будут готовить специалистов, которые будут вести такие уроки, а, меж тем, в классах будут сидеть игроки, которые дадут фору любому педагогу. Министерство просвещения сейчас возглавит эту историю, в институтах откроют кафедры игровых технологий, а в школах все будут играть, забывая про другие, важные дисциплины. И все это обсуждается на полном серьезе. То есть, нам нечего больше делать, кроме как учить подростков играть в компьютерные игры», - резюмировал он в беседе с НСН.  

3

В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей

В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. По данным на первое января этого года в нашей стране насчитывалось 20582 таких гражданина. Эта почти на 17% больше, чем в 2017-м.


Юрий Грымов: «Чувствуете связь? Чувствуете, как быстро опять подсуетились специалисты? Пенсионный возраст подвинули? Подвинули! А теперь в России оказалось рекордное число граждан, которым больше ста лет! К чему нас таким образом готовят? К тому, чтобы снова его подвинуть. В 100 лет вышел на пенсию и счастливо живешь! Сто лет и старше! Ребят, это ж дар божий человеку, если он живет сто лет и старше! Если это правда, что в России сейчас рекордное количество людей, которые дожили до этого возраста, я счастлив. Но что-то я в этой информации сомневаюсь», - признался он НСН

4

В Китае анонсировали массовую продажу клонированных котов

В Китае в ближайшее время намерены приступить к массовой продаже клонированных котов. Такое решение было приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем планируется клонировать лошадей и почтовых голубей.

Юрий Грымов: «Почтовые голуби – это правильно, "Почта России" - рядом. Я искренне не понимаю, зачем в Китае клонированные коты? А, понял! В Китае народу много! Все хотят завести себе кошек, а кошки просто не успевают воспроизводить себе подобных в нужном количестве. А тут – решение, коты штампуются с помощью пробирки», - сыронизировал Юрий Грымов в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Грымов
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