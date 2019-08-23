Грымов: Похоже, 78% наших соотечественников – почти как роботы
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Три четверти россиян не боятся перспективы замены людей
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Юрий Грымов: «Знаете, о чем это говорит? О том, что 78% россиян – сами почти как роботы. А что касается 21% опрошенных, то я давно заметил: в любом обществе где-то 15-20% людей, которые активны, чего-то хотят, высказывают свое мнение. Вот они и опасаются. А 78% говорят: нам все равно, пусть будут роботы», - отметил Юрий Грымов, общаясь с НСН.
В школах могут ввести уроки по обучению компьютерным играм
Институт развития Интернета предложил Министерству просвещения ввести в школах факультативные уроки по компьютерным играм. Предполагается, что такие занятия будут проходить в средних и старших классах. Причем начать эксперимент авторы инициативы из Института развития интернета хотят уже в 2020 году.
Юрий Грымов: «Клиника! То есть, сейчас еще будут готовить специалистов, которые будут вести такие уроки, а, меж тем, в классах будут сидеть игроки, которые дадут фору любому педагогу. Министерство просвещения сейчас возглавит эту историю, в институтах откроют кафедры игровых технологий, а в школах все будут играть, забывая про другие, важные дисциплины. И все это обсуждается на полном серьезе. То есть, нам нечего больше делать, кроме как учить подростков играть в компьютерные игры», - резюмировал он в беседе с НСН.
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. По данным на первое января этого года в нашей стране насчитывалось 20582 таких гражданина. Эта почти на 17% больше, чем в 2017-м.
Юрий Грымов: «Чувствуете связь? Чувствуете, как быстро опять подсуетились специалисты? Пенсионный возраст подвинули? Подвинули! А теперь в России оказалось рекордное число граждан, которым больше ста лет! К чему нас таким образом готовят? К тому, чтобы снова его подвинуть. В 100 лет вышел на пенсию и счастливо живешь! Сто лет и старше! Ребят, это ж дар божий человеку, если он живет сто лет и старше! Если это правда, что в России сейчас рекордное количество людей, которые дожили до этого возраста, я счастлив. Но что-то я в этой информации сомневаюсь», - признался он НСН.
В Китае анонсировали массовую продажу клонированных котов
В Китае в ближайшее время намерены приступить к массовой продаже клонированных котов. Такое решение было приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем планируется клонировать лошадей и почтовых голубей.
Юрий Грымов: «Почтовые голуби – это правильно, "Почта России" - рядом. Я искренне не понимаю, зачем в Китае клонированные коты? А, понял! В Китае народу много! Все хотят завести себе кошек, а кошки просто не успевают воспроизводить себе подобных в нужном количестве. А тут – решение, коты штампуются с помощью пробирки», - сыронизировал Юрий Грымов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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