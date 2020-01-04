Грымов: Расслабляться нужно не в театре, а в сауне!

Юрий Грымов: «Это совсем не радостное событие, но я не отношу его к грустным, потому что все живы, наши спортсмены сильные. То, что там какая-то дрянь происходит, политические разборки, это как и влияние России на выборы Трампа, они, бедные, уже 15 миллионов на расследование потратили и ничего не могут найти, это туда же – в общую копилку. Поэтому, конечно, наши спортсмены будут участвовать. Я уверен, что они будут побеждать. Плохо, что без флага и гимна, но любые большие соревнования – это политика. А политика – это флаг и гимн страны, но участие тоже важно», – говорит Юрий Грымов в интервью НСН.

