Грымов: Расслабляться нужно не в театре, а в сауне!
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшего года.
WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить возможности проводить их на своей территории.
Юрий Грымов: «Это совсем не радостное событие, но я не отношу его к грустным, потому что все живы, наши спортсмены сильные. То, что там какая-то дрянь происходит, политические разборки, это как и влияние России на выборы Трампа, они, бедные, уже 15 миллионов на расследование потратили и ничего не могут найти, это туда же – в общую копилку. Поэтому, конечно, наши спортсмены будут участвовать. Я уверен, что они будут побеждать. Плохо, что без флага и гимна, но любые большие соревнования – это политика. А политика – это флаг и гимн страны, но участие тоже важно», – говорит Юрий Грымов в интервью НСН.
Журналист Иван Голунов оказался в центре скандала
Журналист Иван Голунов оказался в центре громкого скандала. Его обвинили в незаконном обороне наркотиков. Характер уголовного преследования и нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс.
Юрий Грымов: «Помните, была большая кампания «Я/Мы Иван Голунов». Конечно, это событие. Но я скажу такую вещь, мы все-таки находимся совсем в начальной стадии развития гражданского общества. Это как первобытно-общинный строй. А заметили, что община актёров защищает актеров, община журналистов – журналиста. Но, при этом, есть незаконно осуждённые люди, у которых нет такого рупора, как интернет и масс-медиа. А они осуждены, я за правосудие обязательное и честное. А вот эти наскальные рисунки больше говорят о том, что у нас есть образ, а не сама мощная сила убеждения», – отмечает он для НСН.
В России задумались о четырехдневной рабочей неделе
О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю высказался премьер Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве, это было в начале июня 2019 года. Предметная дискуссия по вопросу отложена на 2020 год.
Юрий Грымов: «Странное сообщение, потому что у меня ощущение, что мы еще не начинали работать, но уже думаем про четырехдневную рабочую неделю. Это как разговоры о театре: какие-то зрители говорят, что они приходят в театр, чтобы расслабиться. Для расслабления надо ходить в сауну! А при четырехдневной рабочей неделе освободится много свободного времени, что означает досуг и трату денег. Вспоминаю слова Льва Толстого, которому однажды сказали, что в Петербург на поезде можно будет приезжать на три часа быстрее, на что писатель спросил, что же он будет делать с этим свободным временем», – рассказал Юрий Грымов в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.