Грымов: Надо работать активно, а отдыхать красиво!

Юрий Грымов: «Вообще, мне кажется, на эту тему иронии должно быть мало, потому, что я абсолютно уверен, что скоро все автомобили будут электрическими, и этот переход произойдет стремительно. То есть, мы сейчас иронизируем, да, батарейки маленькие. Кроме того, я ездил на этой машине и могу сказать, что это все равно, что сесть на айфон. Айфон же не может ездить. Может он красивый, но это – не машина с точки зрения эргономики, отделки салона и так далее. Но сейчас мы смеемся, а серьезные производители (не Tesla, а Porsche, Volkswagen) уже объявили, что в этом или в следующем году хотят представить электрокары. И, поверье, это произойдет незаметно: мы «переобуемся» за два года. Помните, как раньше сначала был винил, потом кассеты, потом CD, потом их вытеснили другие носители. Вроде вчера были видеомагнитофоны, а сегодня они уже никому не нужны. Поэтому будущее – за электромобилями. Это -100%», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

