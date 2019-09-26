Грымов: Надо работать активно, а отдыхать красиво!

26 сентября 201922:00

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»

Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке». Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия. В 29% случаях четырехдневка не повлияет на туристическую активность, 17% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Юрий Грымов: «То есть, помните, совсем недавно я комментировал новость о том, что серьезные люди в правительстве говорят, что нужно, чтобы мы с вами работали гораздо меньше, чем сейчас? По четыре дня в неделю. И вот сейчас людей спросили, на что они потратят освободившееся время. 54% россиян сказали, что будут путешествовать. Вот сейчас, работая пять дней в неделю они не путешествуют, деньги есть, все есть, а не путешествуют. Но как только начнут работать 4 дня в неделю, обязательно начнут путешествовать. На самом деле, разговор о четырехдневной рабочей неделе мне очень смешон и страшен. Совсем недавно нам подняли пенсионный возраст, поскольку, вроде как ни на что не было денег, а теперь, получается, что мы будем работать 4 дня. Какое-то отсутствие логики! Мне кажется, надо работать активно и красиво отдыхать. А не менять рабочий график, чтобы мы 4 дня работали и 3 отдыхали», - заявил НСН Юрий Грымов.

2

В Калифорнии патрульный электромобиль Tesla разрядился во время погони

В Калифорнии патрульный электромобиль Tesla Model S 85 не смог угнаться за преступником. Батарея полицейского авто села в самый неподходящий момент ― во время погони. Почему аккумулятор не был полностью заряжен, пока неизвестно.

Юрий Грымов: «Вообще, мне кажется, на эту тему иронии должно быть мало, потому, что я абсолютно уверен, что скоро все автомобили будут электрическими, и этот переход произойдет стремительно. То есть, мы сейчас иронизируем, да, батарейки маленькие. Кроме того, я ездил на этой машине и могу сказать, что это все равно, что сесть на айфон. Айфон же не может ездить. Может он красивый, но это – не машина с точки зрения эргономики, отделки салона и так далее. Но сейчас мы смеемся, а серьезные производители (не Tesla, а Porsche, Volkswagen) уже объявили, что в этом или в следующем году хотят представить электрокары. И, поверье, это произойдет незаметно: мы «переобуемся» за два года. Помните, как раньше сначала был винил, потом кассеты, потом CD, потом их вытеснили другие носители. Вроде вчера были видеомагнитофоны, а сегодня они уже никому не нужны. Поэтому будущее – за электромобилями. Это -100%», - подчеркнул он, общаясь с НСН.   

3

В Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию «домохозяйка»

В Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию «домохозяйка» и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. По словам депутатов, реализовать такую идею будет проблематично. Он так же добавил, что среди «домохозяек» могут быть и отцы, которые ухаживают за ребенком во время отпуска.

Юрий Грымов: «Естественно, начались дебаты. Представляете, столько людей сидят и обсуждают: а что если это не домохозяйка, а домохозяин? Вообще, на самом деле, в Госдуме – молодцы. Благодаря им мы поймем, что домохозяйка – это профессия, за которую надо платить деньги. Я тяжело на это реагирую. Мне кажется, домохозяйкой быть очень почетно и безумно трудно. Но в процессе обсуждения сейчас начнется: а если у семьи большой достаток? А если трое детей? А если детей нет? И вот Госдума все это будет серьезно обсуждать», - констатировал Юрий Грымов в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Грымов
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