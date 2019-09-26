Грымов: Надо работать активно, а отдыхать красиво!
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке»
Россияне рассказали, на что потратят свое время при «четырехдневке». Более половины опрошенных россиян (54%) при переходе на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освободившееся время на путешествия. В 29% случаях четырехдневка не повлияет на туристическую активность, 17% респондентов не смогли ответить на вопрос.
Юрий Грымов: «То есть, помните, совсем недавно я комментировал новость о том, что серьезные люди в правительстве говорят, что нужно, чтобы мы с вами работали гораздо меньше, чем сейчас? По четыре дня в неделю. И вот сейчас людей спросили, на что они потратят освободившееся время. 54% россиян сказали, что будут путешествовать. Вот сейчас, работая пять дней в неделю они не путешествуют, деньги есть, все есть, а не путешествуют. Но как только начнут работать 4 дня в неделю, обязательно начнут путешествовать. На самом деле, разговор о четырехдневной рабочей неделе мне очень смешон и страшен. Совсем недавно нам подняли пенсионный возраст, поскольку, вроде как ни на что не было денег, а теперь, получается, что мы будем работать 4 дня. Какое-то отсутствие логики! Мне кажется, надо работать активно и красиво отдыхать. А не менять рабочий график, чтобы мы 4 дня работали и 3 отдыхали», - заявил НСН Юрий Грымов.
В Калифорнии патрульный электромобиль Tesla разрядился во время погони
В Калифорнии патрульный электромобиль Tesla Model S 85 не смог угнаться за преступником. Батарея полицейского авто села в самый неподходящий момент ― во время погони. Почему аккумулятор не был полностью заряжен, пока неизвестно.
Юрий Грымов: «Вообще, мне кажется, на эту тему иронии должно быть мало, потому, что я абсолютно уверен, что скоро все автомобили будут электрическими, и этот переход произойдет стремительно. То есть, мы сейчас иронизируем, да, батарейки маленькие. Кроме того, я ездил на этой машине и могу сказать, что это все равно, что сесть на айфон. Айфон же не может ездить. Может он красивый, но это – не машина с точки зрения эргономики, отделки салона и так далее. Но сейчас мы смеемся, а серьезные производители (не Tesla, а Porsche, Volkswagen) уже объявили, что в этом или в следующем году хотят представить электрокары. И, поверье, это произойдет незаметно: мы «переобуемся» за два года. Помните, как раньше сначала был винил, потом кассеты, потом CD, потом их вытеснили другие носители. Вроде вчера были видеомагнитофоны, а сегодня они уже никому не нужны. Поэтому будущее – за электромобилями. Это -100%», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
В Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию «домохозяйка»
В Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию «домохозяйка» и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума. По словам депутатов, реализовать такую идею будет проблематично. Он так же добавил, что среди «домохозяек» могут быть и отцы, которые ухаживают за ребенком во время отпуска.
Юрий Грымов: «Естественно, начались дебаты. Представляете, столько людей сидят и обсуждают: а что если это не домохозяйка, а домохозяин? Вообще, на самом деле, в Госдуме – молодцы. Благодаря им мы поймем, что домохозяйка – это профессия, за которую надо платить деньги. Я тяжело на это реагирую. Мне кажется, домохозяйкой быть очень почетно и безумно трудно. Но в процессе обсуждения сейчас начнется: а если у семьи большой достаток? А если трое детей? А если детей нет? И вот Госдума все это будет серьезно обсуждать», - констатировал Юрий Грымов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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