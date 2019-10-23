Грымов: Если в России появятся роботы-полицейские, то в каком звании?

Юрий Грымов: «Я когда начал читать эту новость, подумал: наконец-то придумали подходящее название для полицейских – роботы-полицейские. Оказалось, что это не так и речь идет о настоящих роботах. Вообще, конечно, иногда читаешь, например, про беспилотные машины, и удивляешься: у нас пока никто не сделал даже беспилотный трамвай. Беспилотный трамвай запустить не можем, а планируем, что к 2030 году в России появятся роботы – полицейские. Интересно, кстати, в каком звании они будут? И вообще, им сразу будут эти звания присваивать или тоже за выслугу лет. Отработал энное количество времени так, что ни один предохранитель не сгорел - получил звание капитана. Так, глядишь, роботы-полицейские и на место замминистра будут претендовать», - не без иронии предположил Юрий Грымов, общаясь с НСН.

