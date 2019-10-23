Грымов: Если в России появятся роботы-полицейские, то в каком звании?
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России к 2030 году должны появиться роботы – полицейские
Российские роботы-полицейские могут к 2030 году появиться на службе в ГИБДД и миграционной службе. Там они будут консультировать граждан по различным вопросам, а также снимать отпечатки пальцев.
Юрий Грымов: «Я когда начал читать эту новость, подумал: наконец-то придумали подходящее название для полицейских – роботы-полицейские. Оказалось, что это не так и речь идет о настоящих роботах. Вообще, конечно, иногда читаешь, например, про беспилотные машины, и удивляешься: у нас пока никто не сделал даже беспилотный трамвай. Беспилотный трамвай запустить не можем, а планируем, что к 2030 году в России появятся роботы – полицейские. Интересно, кстати, в каком звании они будут? И вообще, им сразу будут эти звания присваивать или тоже за выслугу лет. Отработал энное количество времени так, что ни один предохранитель не сгорел - получил звание капитана. Так, глядишь, роботы-полицейские и на место замминистра будут претендовать», - не без иронии предположил Юрий Грымов, общаясь с НСН.
Капитан команды КВН «Сборная РУДН» возглавит постпредство Калмыкии
Капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев согласился возглавить постпредство Калмыкии, поскольку это позволит ему продолжать активно участвовать в жизни республики. Об этом написал комик, а теперь и политик в соцсетях.
Юрий Грымов: «Ничего плохого про комиков сказать не хочу – отличные, талантливые ребята. Но, смотрите: этот комик – уже в постпредстве. Еще один комик сейчас – президент Украины, что тоже неплохо (про него, кстати, будет следующая новость, точней про его супругу). А еще у нас комики рекламируют банки, чего нет ни в одной стороне мира, поскольку это очень ответственный вопрос. Страховые компании у нас тоже рекламируют комики. Получается, что все перевернуто. Но, возвращаясь к новости, с которой я начал, мы продолжаем за Украиной традиции захода в большую политику. Теперь у нас КВН-щик будет возглавлять постпредство Калмыкии. Посмотрим», - сказал он НСН.
В соцсетях раскритиковали первую леди Украины
Соцсети раскритиковали супругу украинского президента Владимира Зеленского Елену за нарушение этикета во время визита в Японию. Для торжественного приема первая леди Украины выбрала платье лимонного оттенка. Подписчики обвинили Елену Зеленскую в неуважении к традициям страны, напомнив ей, что одежду такого цвета на торжествах могут носить только члены императорской семьи.
Юрий Грымов: «От этой новости, на самом деле, не смешно, а грустно. Язык костюма – это тоже очень важно. Мы, например, в театре «Модерн» ввели легкий дресс-код, то есть мы никого ни к чему не обязываем, но рекомендуем: давайте, все-таки, в театр приходить нарядными и стараться следовать русским традициям. А в данном случае девушка выбрала цвет, который считается цветом, который могут носить только члены императорской семьи. Почему же ей никто об этом не сказал? Есть же служба протокола! В результате произошел очередной конфуз с Украиной. Очень хочу, чтобы у Украины все было хорошо!» - признался Юрий Грымов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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