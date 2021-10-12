«Космический грустный клоун». Воденников оценил идею Бритни Спирс написать книгу
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Производители предупредили о повышении цен на подсолнечное масло
Компания «Бунге СНГ», производящая масла «Олейна» и Ideal, сообщила партнерам о повышении стоимости продукции на 3,2% со 2 октября. Одна из торговых сетей подтвердила эту информацию, отметив, что другие поставщики устно сообщили о грядущем повышении цен на 3-5%.
Дмитрий Воденников: «Я бы никогда не взял эту тему, если бы в литературе подсолнечное масло не было так потрясающе обыграно у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите». Итак, это масло уже пролилось и выяснилось, что оно уже подорожало, где на 3%, а где-то на 5%. Мы живем внутри литературного произведения», - отметил поэт.
В России стартовал конкурс на самую необычную дорожную заплатку
В России решили найти самую необычную заплатку на дороге с изображением ям и кочек. Фотоконкурс по итогам дорожного ремонта запустил Общероссийский народный фронт. В нем могут участвовать все желающие. Общественники будут принимать как фотографии, сделанные местными жителями, которые боролись с ямами подручными средствами, так и снимки дорожников, с изображениями «бугров, кочек и ям после ремонта».
Дмитрий Воденников: «Мне нравится, что в России люди стали позволять себе играть. Человек играющий, это человек, который на 50% менее опасен, чем человек, не настроенный на игру. Ведь не все игры жестокие, они бывают детскими, милыми, трогательными. Мне нравится, что люди придумали такой необычный конкурс», - добавил собеседник НСН.
Бритни Спирс сообщила, что пишет книгу о призраке убитой девушки
Поп-звезда добавила, что в окружении ее героини нет никого, кому бы она могла доверять. Но в какой-то момент с ней начинают происходить вещи, благодаря которым она понимает, как выйти из этой неопределенности. Но тогда ей придется принять решение: отомстить тем, кто убил ее, или создать новую жизнь.
Дмитрий Воденников: «Мы все помним срыв Бритни Спирс, он произошел в прямом эфире. Мы все знаем о новых событиях жизни певицы, которые сотрясают прессу и не только желтую. Мне очень жалко Бритни Спирс, это очень тяжелый момент, и вообще тяжелая судьба: быть настолько знаменитой, танцевать и петь с Мадонной, а потом закончить, как космический грустный клоун», - сказал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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