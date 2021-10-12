«Космический грустный клоун». Воденников оценил идею Бритни Спирс написать книгу

Дмитрий Воденников: «Я бы никогда не взял эту тему, если бы в литературе подсолнечное масло не было так потрясающе обыграно у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите». Итак, это масло уже пролилось и выяснилось, что оно уже подорожало, где на 3%, а где-то на 5%. Мы живем внутри литературного произведения», - отметил поэт.

