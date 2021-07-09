Группа «Нервы» : россияне любят лентяев и анархистов

Женя Мильковский: «Это первый клип на песню из нового альбома. Это даже не клип, а нарезка из самых теплых, ярких и душевных моментов нашего «Нервного влога», который мы снимаем уже около двух лет. И это уже не влог, а целый сериал, очень интересный, всем советую посмотреть. Заходи на наш YouTube канал и смотри, я буду очень рад. И встречаемся на презентации нашего нового альбома под названием «7» 9 сентября в «Севкабель Порт» в Питере, и 10 октября в «Мегаспорте» в Москве», - пригласил он.





