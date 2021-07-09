Группа «Нервы» : россияне любят лентяев и анархистов

Солист группы «Нервы» Женя Мильковский подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Россияне назвали своих самых любимых героев «Союзмультфильма»

Согласно опросу, первую строчку занял Кот Матроскин, второе место разделили Винни-Пух и Волк из «Ну, погоди!»

Женя Мильковский: «Забавно, что в этом топе одни лентяи и анархисты, ну что же, видимо, людям такие нравятся. Я бы добавил туда еще Бременских музыкантов, они мне нравятся больше. Всё своё детство я пел их песни и до сих пор пою» , - отметил музыкант.

2

Мэрилин Мэнсон добровольно явился в полицию

Музыкант Мэрлин Мэнсон пришел в полицию в связи с обвинениями в нападении на видеооператора и был освобожден под залог.

Женя Мильковский: «Ну что сказать, если реально накосячил и виноват, то нормальная тема – признать вину и взять ответственность за свои поступки» , - сказал артист.

3

В школах появятся уроки финансовой грамотности

Финансовую грамотность будут преподавать с первого по девятый класс. Школьников будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.



Женя Мильковский: «Я считаю, что это очень здорово. Еще было бы неплохо их учить правилам дорожного движения, а также культуре общения в интернете», - посоветовал он.

4

Цены на отечественные автомобили вырастут

«АвтоВАЗ» повышает цены на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%. Основная причина подорожания – рост цен на металл.



Женя Мильковский: «В принципе всё логично, я согласен, в этой машине самое ценное – металл» , - пошутил лидер группы "Нервы".

5

Завершились съемки 5 части фильма ужасов «Крик»

Производство фильма «Крик 5» официально завершено. Фильм выйдет на экраны в 2022 году.

Женя Мильковский: «Я думаю, если этот фильм будет не документальным и не будет повествовать о событиях 2020-2021 годов, то он будет не таким уж и страшным» , - сыронизировал артист.

6

Мишустин пообещал президенту, что «Пушкинская карта» заработает во время следующих каникул

«Пушкинские карты» получат молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. По ним можно будет бесплатно посетить учреждения культуры.

Женя Мильковский: «Это очень круто, что молодежь сможет посещать бесплатно учреждения культуры. Жалко только, что малый бизнес не сможет бесплатно есть», - добавил музыкант.

7

«Нервы» выпустили клип «Я собираюсь в путь»

На этой неделе группа «Нервы» выпустила клип «Я собираюсь в путь».

Женя Мильковский: «Это первый клип на песню из нового альбома. Это даже не клип, а нарезка из самых теплых, ярких и душевных моментов нашего «Нервного влога», который мы снимаем уже около двух лет. И это уже не влог, а целый сериал, очень интересный, всем советую посмотреть. Заходи на наш YouTube канал и смотри, я буду очень рад. И встречаемся на презентации нашего нового альбома под названием «7» 9 сентября в «Севкабель Порт» в Питере, и 10 октября в «Мегаспорте» в Москве», - пригласил он.



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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: Группа "Нервы"
ТЕГИ:Рок-музыка"автоваз"Союзмультфильм
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