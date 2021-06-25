Группа «Шары»: Будем голосовать во сне!
Солист группы Шары Вася Звёздкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В России задумались о вживлении чипов в человеческий мозг
Власти разрабатывают новую программу, которая предлагает вживлять в человеческий мозг микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств.
Вася Звёздкин: «Не знаю, как вам, но мне очень нравится эта идея властей России. Только задумайтесь о том, в каком замечательном кибернетическом будущем мы все с вами сможем жить, где будем оплачивать штрафы на Госуслугах силой мысли, голосовать прямо во сне и, естественно, платить налоги», - сказал он.
В Госдуме призвали значительно повысить налоги для богатых
В России нужно значительно увеличить налоги на доходы физических лиц для богатых, повысив ставку до 35 процентов. К этому призвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Вася Звёздкин: «Казалось бы, это отличная идея. Чиновники и олигархи будут платить больше налогов, чем мы с вами, но не спешите радоваться. Мне кажется, в Госдуме будут считать богатыми всех тех, у кого доход в месяц выше прожиточного минимума», - предположил музыкант.
В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию непривитых от коронавируса россиян.
Вася Звёздкин: «Я, конечно, не антипрививочник, просто хочется спросить Дмитрия Пескова: «О какой конкретно дискриминации идет речь?» Я надеюсь, она никак не будет связана с недавним заявлением главы ФСИН о создании трудовых лагерей для заключенных. Не хочется ехать на Колыму, если ты не привился Cпутником»,- добавил он.
Организаторы Олимпиады в Токио запретили продажу алкоголя
Организаторы Олимпийских игр в Токио запретили употребление алкогольных напитков в местах проведения соревнований.
Вася Звёздкин: «Как настоящий спортсмен и человек, ратующий за здоровый образ жизни, я прекрасно понимаю это решение властей Японии. А как россиянин, и тем более, как житель Санкт-Петербурга, категорически осуждаю это решение. Надеюсь, что у наших японских братьев тоже есть «Продукты 24» в каждом доме».
Распродажа домов за один евро
Итальянская коммуна Пратола-Пелинья, расположенная в регионе Абруццо, объявила распродажу домов за один евро. Поселение расположено в получасе езды от крупных горнолыжных курортов и на таком же расстоянии от побережья Адриатического моря.
Вася Звёздкин: «Друзья, вы только посмотрите, как плохи дела в этих странах загнивающего капиталистического Запада, где живущие в нищете люди, готовы за 1 евро отдавать свои дома», - сказал собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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