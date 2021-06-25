Группа «Шары»: Будем голосовать во сне!

Вася Звёздкин: «Не знаю, как вам, но мне очень нравится эта идея властей России. Только задумайтесь о том, в каком замечательном кибернетическом будущем мы все с вами сможем жить, где будем оплачивать штрафы на Госуслугах силой мысли, голосовать прямо во сне и, естественно, платить налоги», - сказал он.

