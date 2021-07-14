Группа «Мураками»: Как превратиться в животное?

Диляра Вагапова: «Конечно же я, также как и вы сейчас, после прочтения этой новости, молниеносно нашла трек и включила на полную громкость, чтобы порадоваться любимым аккордам. Том Йорк умело погружает в эту меланхолию каждого. Песня «Creep» - классика, которую мы включаем, когда плохо, когда очень плохо, когда ты пьян или совсем пьян. В общем, «Creep» - это новое видение автора сейчас. Каждому свое: кто хочет наслаждается старой версией, кому надоело – включайте новую. Главное, что Том Йорк не останавливается и продолжает нас радовать музыкой», - прокомментировала она Радиоточке НСН.

