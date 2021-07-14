Группа «Мураками»: Как превратиться в животное?
Лидер группы «Мураками» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду.
Студия Pixar на своей странице в YouTube опубликовала трейлер анимационного фильма "Я краснею". В ролике показано, как протекают школьные будни главной героини Мэй Ли. Ее жизнь не лишена проблем. В один из дней друзья и преподаватель замечают ее маму, шпионящую за дочерью. Мэй занервничала и буквально покраснела со стыда. На глазах у всех она "взорвалась" и превратилась в красную панду.
Диляра Вагапова: «Действительно удивительная история, на мой взгляд. Сценарии все больше и больше продолжают нас удивлять. Почему панда? Ведь все мы помним птичку из «Шрэка», которая разрывается от голоса красотки. Но взорваться со стыда - это что-то новенькое! Интересно, а эта суперспособность приобретенная или каждый вот так может сгореть и превратиться в любое животное?» - поинтересовалась артистка.
О Джиме Моррисоне снимают документальный фильм
Началась подготовка документального фильма о фронтмене группы The Doors Джиме Моррисоне, сообщает Billboard. У картины еще нет названия. Работу над ее созданием ведут компании Morrison Estate и Jampol Artist Management (JAM Inc.), продюсированием занимаются студия Gunpowder & Sky и Джефф Поллак из FourScore Entertainment.
Диляра Вагапова: «Эта замечательная новость, на мой взгляд! Думаю, многие из вас смотрели фильм Оливера Стоуна «the Doors» 91 года. И безусловно, будет почти невозможно переплюнуть его. Но все-таки Стоун передает больше атмосферу: драйв и кураж. А нам предстоит узнать о документальном кино и о самом Джиме Моррисоне, о человеке-легенде, о котором множество историй, и о котором можно снять не одно кино», - добавила солистка.
Том Йорк выпустил мрачный ремикс песни Radiohead.
Том Йорк представил ремикс песни "Creep" Radiohead, сообщает NME. Музыкант ощутимо замедлил акустическую версию композиции, увеличив ее продолжительность с четырех до девяти минут. Также он добавил к гитарной партии звучание синтезатора.
Диляра Вагапова: «Конечно же я, также как и вы сейчас, после прочтения этой новости, молниеносно нашла трек и включила на полную громкость, чтобы порадоваться любимым аккордам. Том Йорк умело погружает в эту меланхолию каждого. Песня «Creep» - классика, которую мы включаем, когда плохо, когда очень плохо, когда ты пьян или совсем пьян. В общем, «Creep» - это новое видение автора сейчас. Каждому свое: кто хочет наслаждается старой версией, кому надоело – включайте новую. Главное, что Том Йорк не останавливается и продолжает нас радовать музыкой», - прокомментировала она Радиоточке НСН.
В Москве пройдет онлайн-голосование об обязательной вакцинации
Общественная палата хочет помочь выявить мнение жителей и выступает посредником между населением и властями. Электронное голосование состоится 29-30 июля.
Диляра Вагапова: «Так что, друзья, всем голосовать! Мнение наше, надеюсь, учитывается. Москва, давай узнаем, ты за или против! Я вот, например, привилась», - резюмировала солистка.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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