Диляра Вагапова призналась в любви к драконам

Лидер группы Мураками специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

1

На Камчатке отменили QR-коды на межмуниципальном транспорте

Требование о предъявлении на транспорте QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции отменят на Камчатке. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Диляра Вагапова: «Интересненькое дело. У нас тоже, значит, когда-нибудь отменят? Или как? Я вот недавно по миру гоняла и там не одну маску надевать заставляют, а две и только медицинские», - рассказала артистка. 

2

В Приморье три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе

Сразу три редких вида крупных кошачьих - дальневосточный лесной кот, дальневосточный леопард и семейство амурских тигров - попали в объектив фотоловушки на одной тропе в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае, сообщает учреждение.

Диляра Вагапова: «Это прекрасная новость, предлагаю заценить это фото, и поискать его вскоре в интернете. Думаю, чудесно должно получиться!» - посоветовала она. 

3

Киану Ривз объяснил мем «Грустный Киану»

Артист рассказал о появлении фото, на котором он сидит на скамейке с печальным видом и ест сэндвич. По его словам, на самом деле в тот момент он не испытывал никакой грусти. «Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден», — сказал Ривз. Он добавил, что понятия не имеет, почему этот снимок стал таким популярным и превратился в мем.

Диляра Вагапова: «Вот так новость! Вы все, я уверена, помните этот кадр. Одна моя знакомая отправила мне этот снимок и написала - у меня настроение Киану Ривз. А теперь настроение Киану Ривза приобретает новый смысл - очень голоден», - резюмировала собеседница НСН.

4

Опубликован мировой рейтинг самых ожидаемых сериалов 2022 года

 Список возглавил "Дом Дракона". Предстоящее фэнтезийное-шоу HBO станет приквелом предыдущего хита телесети — драмы "Игра престолов" (показ завершился в 2019 году). В тройку лидеров также вошли "Властелин колец", который готовит Amazon, и мини-сериал "Пэм и Томми".

Диляра Вагапова: ««Дом дракона»! Одно название говорит за себя! Учитывая мою любовь к этим волшебным существам, то как громко с криками я бегаю по дому: «Матерь драконов!» Самое время этому сериалу появится в нашей жизни! Буду ждать!» - отметила лидер группы Мураками. 

5

Группа Мураками даст большие концерты в обеих столицах

Коллектив в Москве и Петербурге отыграет рождественские концерты.

Диляра Вагапова: «Напоминаем, что совсем скоро в Москве и в Питере , а именно 24 и 25 декабря Группа Мураками ждёт вас на своих рождественнских акустических концертах, будем творить волшебство вместе!» - пригласила артистка. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба коллектива
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