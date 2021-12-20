Диляра Вагапова призналась в любви к драконам

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Артист рассказал о появлении фото, на котором он сидит на скамейке с печальным видом и ест сэндвич. По его словам, на самом деле в тот момент он не испытывал никакой грусти. «Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден», — сказал Ривз. Он добавил, что понятия не имеет, почему этот снимок стал таким популярным и превратился в мем.

