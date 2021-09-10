Группа Lumen: Достаток Михалкова не даст ему понять актеров сериалов
Вокалист группы Lumen Тэм Булатов Специально для «Национальной службы новостей» подготовил топ главных новостей уходящей недели, на его взгляд.
В России предложили штрафовать взрослых, которые покупают алкоголь несовершеннолетним
Госсовет Удмуртии предложил Госдуме законодательную инициативу о введении административной ответственности для взрослых, покупающих алкоголь несовершеннолетним.
Тэм Булатов: «Идея хорошая, я ее даже поддерживаю. Но все же есть мысль, которой мне важно поделиться. Взрослые не могут оставить все свои дела и абсолютно все время посвятить воспитанию детей, а даже если бы и могли, то подобный контроль превратил бы воспитанников в несостоятельных и слабовольных людей. К сожалению, в мире есть отвратительные люди: педофилы, развратники, наркоторговцы и прочие преступники, с которыми судьба может свести несовершеннолетних. Дальнейшее развитие событий зависит не только от строгости закона по отношению к тем, кто его преступает, но и от поведения возможной жертвы. Дети должны быть вооружены знаниями о том, что это иногда вопрос жизни и смерти для них», - отметил артист.
Никита Михалков обвинил сериалы в разрушении русской актерской школы
«Сериалы, которых появилось очень много, во многом губят русскую актерскую школу. Потому что просто легко произнести текст, как в жизни, уже может практически любой», — считает кинематографист.
Тэм Булатов: «У меня несколько мыслей по этому поводу. Во-первых, пусть и некрасиво считать чужие деньги, но когда человек начинает обличать в чем-то других, нужно понимать, кто говорит, и с каких позиций. Никита Сергеевич зарабатывает по полмиллиарда рублей в год, и конечно, ему, наверное, сложно понять, почему молодые актеры соглашаются вписаться в сериальный конвейер, приносящий им большие деньги, чем другие работы. Во-вторых, как уже понятно из новости Никита Сергеевич возглавляет академию имени самого себя, где как раз готовят, в том числе, и актеров. И среди его выпускников, приготовьтесь, актеры сериалов», - сыронизировал музыкант.
Редкий альбом Янки послужит сертификатом на получение книги о ней
Биография певицы должна выйти в 2022 году. Однако уже сейчас «Выргород» предлагает сделать своеобразный предзаказ издания в виде приобретения на CD только что вышедшего раннего альбома Янки «Не положено», записанного в «ГрОб-студии» 9 января 1988 года.
Тэм Булатов: «Это очень хороший альбом, я его люблю и категорически рекомендую к прослушиванию. Надеюсь, что книга о Янке будет интересной. Я знаю не очень много подробностей о судьбе этой сибирской исполнительницы и прочитаю будущее издание с огромным удовольствием», - сказал собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- В Совфеде озвучили условие начала войны с Украиной
- Лавров вспомнил КВН, комментируя слова Зеленского о войне с РФ
- В Турции отказались признавать «Спутник Лайт»
- Путин назначил врио главы МЧС
- В посольстве США назвали причину вызова Салливана в МИД РФ
- Суд отправил в колонию водителя грузовика, виновного в смерти военных в Подмосковье
- СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ
- ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину
- В МИД РФ вызвали посла США
- Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru