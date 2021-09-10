Группа Lumen: Достаток Михалкова не даст ему понять актеров сериалов

Тэм Булатов: «Идея хорошая, я ее даже поддерживаю. Но все же есть мысль, которой мне важно поделиться. Взрослые не могут оставить все свои дела и абсолютно все время посвятить воспитанию детей, а даже если бы и могли, то подобный контроль превратил бы воспитанников в несостоятельных и слабовольных людей. К сожалению, в мире есть отвратительные люди: педофилы, развратники, наркоторговцы и прочие преступники, с которыми судьба может свести несовершеннолетних. Дальнейшее развитие событий зависит не только от строгости закона по отношению к тем, кто его преступает, но и от поведения возможной жертвы. Дети должны быть вооружены знаниями о том, что это иногда вопрос жизни и смерти для них», - отметил артист.

