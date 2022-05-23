Группа «Йорш»: Теперь все высказывания о черных дырах можно считать научными

Дмитрий Соколов: «Лично я считаю, что книга «1 9 8 4» - это классический пример антиутопии, которая внесла огромный вклад в развитие не только литературы, но и социума. Очень жаль, что власти Белоруссии приняли такое, на мой взгляд, очень странное решение, и надеюсь, что это всего лишь какая-нибудь ошибка», - сказал музыкант.

