Группа «Йорш»: Теперь все высказывания о черных дырах можно считать научными
Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Белоруссии запретили продавать книгу «1984»
«Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". Об исполнении сообщить не позднее 19 мая», — говорится в приказе, часть которого опубликовали СМИ.
Дмитрий Соколов: «Лично я считаю, что книга «1 9 8 4» - это классический пример антиутопии, которая внесла огромный вклад в развитие не только литературы, но и социума. Очень жаль, что власти Белоруссии приняли такое, на мой взгляд, очень странное решение, и надеюсь, что это всего лишь какая-нибудь ошибка», - сказал музыкант.
Ученые впервые показали изображение черной дыры в центре Млечного Пути
Изображение стало первым прямым визуальным доказательством того, что объект в центре Млечного пути, вокруг которого вращаются звезды, — черная дыра.
Дмитрий Соколов: «Я считаю, что теперь авторов всех песен, которые употребляют в своём творчестве метафору, что мы все катимся в какую-то чёрную дыру, можно приравнять не к политически социальным высказываем, а вполне себе к научным», - сыронизировал артист.
На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»
В настоящее время создатели шоу занимаются кастингом. Пока неизвестно, когда именно новые эпизоды появятся на платформе, однако их будет больше, чем в пятом сезоне, премьера которого состоялась в 2019 году. Тогда зрителям представили всего три серии.
Дмитрий Соколов: «Лично я с большим интересом слежу за этим сериалом, мне интересно, как развиваются события, и что каждая серия, то отдельная маленькая история. Единственное, я был немножко разочарован последней серией. Ну и конечно, я для своего творчества выискиваю оттуда какие-то маленькие изюминки, так как очень увлекаюсь антиутопиями», - признался собеседник.
Госдума обяжет органы власти вести страницы в соцсетях
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Изменения предлагаются в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно "установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности".
Дмитрий Соколов: «Ну, вот видите, у нас потихонечку власть становится ближе к народу, уже начинает сдавать свои аккаунты в социальных сетях, пилить мемасики. Я думаю, что на очередном заседании будет обсуждаться вопрос, почему не был поставлен лайк или сделан репост какой-нибудь соответствующей новости. Следим за развитием информации», - отметил он.
Группа Йорш запустила благотворительный проект
Артисты собирают деньги в помощь онкобольным
Дмитрий Соколов: «Группа Йорш совместно с Благодарительным Фондом Константина Хабенского запустила краудфандинговый проект, цель которого помощь детям и молодым взрослым с онкологическими заболеваниями головного спинного мозга. В рамках проекта можно приобрести интересные лоты, поучаствовать в записи альбома. И уже собрано больше полумиллиона рублей. Заходите на нашу официальную страницу, будем делать добро вместе. Спасибо», - пригласил к участию артист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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