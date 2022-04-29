Группа «Йорш» начала сбор денег в помощь людям с онкологическими заболеваниями

Дмитрий Соколов: «Лично я считаю, что это достаточно хорошая инициатива, потому как, проживая в небольшом подмосковном городе, сам неоднократно был свидетелем того, как 9 мая и на Новый год люди чрезмерно употребляют алкогольные напитки, и всё это заканчивается плачевно и для них, и для окружающих», - поделился он.

