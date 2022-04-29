Группа «Йорш» начала сбор денег в помощь людям с онкологическими заболеваниями
Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках.
Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании. И лишь 4% респондентов решили отменить поездки в целях экономии.
Дмитрий Соколов: «Мне очень интересно, знает ли каждый девятый россиянин о том, что он сам планирует работать, а не по инициативе его работодателя», - сыронизировал музыкант.
Мужчина купил кухонный гарнитур и нашел в шкафу более 11 миллионов рублей
Житель Германии нашел в подержанном кухонном гарнитуре, купленном на интернет-аукционе eBay, крупную денежную сумму и сдал ее полиции.
Дмитрий Соколов: «Прекрасная новость. Могу порадоваться только за мужчину, единственное в этой новости, что меня смутило, что житель Германии нашёл именно 11 млн рублей. Но тем не менее, новость всё равно позитивная. Всем бы так», - пожелал артист.
Мадонна рассталась с 28-летним возлюбленным
Американская поп-певица Мадонна разорвала отношения с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет романа. Известно, что пара с 35-летней разницей в возрасте начала встречаться в 2019 году.
Дмитрий Соколов: «Не знаю, кто теперь будет готовить этому прекрасному молодому человеку пирожки, борщи? И вязать тёплые, уютные свитера, и рассказывать сказки перед сном», -пошутил собеседник
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
Там отметили, что "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам".
Дмитрий Соколов: «Лично я считаю, что это достаточно хорошая инициатива, потому как, проживая в небольшом подмосковном городе, сам неоднократно был свидетелем того, как 9 мая и на Новый год люди чрезмерно употребляют алкогольные напитки, и всё это заканчивается плачевно и для них, и для окружающих», - поделился он.
Группа Йорш запустила благотворительный проект
Его цель сбор средств и финансовая помощь детям и молодым взрослым с анкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга.
Дмитрий Соколов: «Вся чистая прибыль с этого проекта будет направлена в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. По итогам проекта мы опубликуем отчёт и выпустим альбом, который нам будет называться «Счастье. Часть 1» Принимайте участие. Спасибо большое», - анонсировал собеседник.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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