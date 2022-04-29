Группа «Йорш» начала сбор денег в помощь людям с онкологическими заболеваниями

Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках.

Две трети россиян проведут майские праздники дома или на даче, а еще 11% граждан намерены работать все это время, говорится в исследовании. И лишь 4% респондентов решили отменить поездки в целях экономии.

Дмитрий Соколов: «Мне очень интересно, знает ли каждый девятый россиянин о том, что он сам планирует работать, а не по инициативе его работодателя», - сыронизировал музыкант.

2

Мужчина купил кухонный гарнитур и нашел в шкафу более 11 миллионов рублей

Житель Германии нашел в подержанном кухонном гарнитуре, купленном на интернет-аукционе eBay, крупную денежную сумму и сдал ее полиции.

Дмитрий Соколов: «Прекрасная новость. Могу порадоваться только за мужчину, единственное в этой новости, что меня смутило, что житель Германии нашёл именно 11 млн рублей. Но тем не менее, новость всё равно позитивная. Всем бы так», - пожелал артист.  

3

Мадонна рассталась с 28-летним возлюбленным

Американская поп-певица Мадонна разорвала отношения с молодым возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет романа. Известно, что пара с 35-летней разницей в возрасте начала встречаться в 2019 году.

Дмитрий Соколов: «Не знаю, кто теперь будет готовить этому прекрасному молодому человеку пирожки, борщи? И вязать тёплые, уютные свитера, и рассказывать сказки перед сном», -пошутил собеседник


4

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

Там отметили, что "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам".

Дмитрий Соколов: «Лично я считаю, что это достаточно хорошая инициатива, потому как, проживая в небольшом подмосковном городе, сам неоднократно был свидетелем того, как 9 мая и на Новый год люди чрезмерно употребляют алкогольные напитки, и всё это заканчивается плачевно и для них, и для окружающих», - поделился он.

5

Группа Йорш запустила благотворительный проект

Его цель сбор средств и финансовая помощь детям и молодым взрослым с анкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного и спинного мозга. 

Дмитрий Соколов: «Вся чистая прибыль с этого проекта будет направлена в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. По итогам проекта мы опубликуем отчёт и выпустим альбом, который нам будет называться «Счастье. Часть 1» Принимайте участие. Спасибо большое», - анонсировал собеседник.

 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба группы ЙОРШ
ТЕГИ:Авторские НовостиМайские Праздники9 мая
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