Группа «Гудтаймс»: Российские женщины созданы для того, чтобы быть рапиристками

Артем Шаров: «По-моему, как всегда, не туда мы смотрим. Вообще в российских ВУЗах привести бы в порядок обычный спорт, который как ни крути гораздо полезнее для нашего хрупкого и недолговечного организма. А уж потом, если время останется киберспорту чуть-чуть посвятить себя можно, хотя лучше бы книжку почитали», - резюмировал собеседник НСН.

