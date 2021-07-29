Группа «Гудтаймс»: Российские женщины созданы для того, чтобы быть рапиристками
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили продлить программу туров с кешбэком
Участникам программы по продаже туров по России с кешбэком необходимо оплатить поездку картой "Мир". В течение пяти дней на нее вернется 20 процентов от стоимости поездки, но на сумму не более 20 тысяч рублей. Ограничений на количество таких транзакций нет.
Артем Шаров: «Туры по России, по-моему, сейчас стоят столько, что даже если вернут 20%, это будет все равно дороже, чем съездить куда-нибудь за рубеж. Начало, конечно, хорошее, предложение замечательное, хоть какие-то денежки вернутся. Но лучше, в принципе, поработать над всей этой индустрией», - сказал музыкант.
Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город
Каждый четвертый россиянин (25%) хотел бы переехать в другой город России на постоянное место жительства. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое размещено на сайте организации.
Артем Шаров: «С одной стороны, новость просто прекрасная, люди легкие на подъем, люди хотят ехать в поисках лучшей жизни, и это радует. Странно только то, что переехать они хотят исключительно в Россию», - заметил артист.
Российские рапиристки вышли в финал Олимпийских игр
Сборная России в полуфинале победила команду из США со счетом 45:42 и гарантировала себе серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. В финале российские рапиристки встретятся со сборной Франции.
Артем Шаров: «Прекраснейшая новость! Гордимся нашими спортсменами. И хотел бы сказать, что российские женщины, по-моему, все созданы для того, чтобы быть рапиристками, потому что каждая может сделать смертельный укол в сердце», - отметил он Радиоточке НСН.
Житель Амурской области «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям
Житель Амурской области заявил, что заминировал железнодорожный вокзал Хабаровска, потому что не хотел возвращаться домой, где его ждала жена и шестеро детей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило управление на транспорте МВД России по ДФО.
Артем Шаров: «Поступок хулиганский, но не спешите судить этого человека. Вот когда обзаведетесь женой и детьми в количестве шести человек, тогда мы посмотрим, что вы будете делать. Может быть, не только вокзал «заминируете». Эх, сочувствую!» - с пониманием прокомментировал лидер коллектива.
В российских вузах могут ввести занятия по киберспорту
Правительство РФ предложило ввести в части вузов образовательные программы в области киберспорта.
Артем Шаров: «По-моему, как всегда, не туда мы смотрим. Вообще в российских ВУЗах привести бы в порядок обычный спорт, который как ни крути гораздо полезнее для нашего хрупкого и недолговечного организма. А уж потом, если время останется киберспорту чуть-чуть посвятить себя можно, хотя лучше бы книжку почитали», - резюмировал собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Украина обжалует сертификацию «Северного потока -2»
- Приезжающим из-за границы россиянам без прививки продлили срок сдачи теста на COVID
- Бастрыкин поручил проверить постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов
- Росстат: Средние цены на бензин за неделю выросли на 13 копеек
- В Петербурге возбудили дело после массового отравления в детском саду
- Генконсульство: Россияне не пострадали в лесном пожаре в Турции
- Бизнес-омбудсмен Москвы назвала число заведений общепита, закрывшихся из-за COVID-19
- На Украине допустили полное прекращение транзита российского газа
- Путин назначил главу Минобрнауки зампредом комиссии при правительстве
- Болгария разрешила въезд без ПЦР-тестов для привитых «Спутником V» россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru