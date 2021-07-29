Группа «Гудтаймс»: Российские женщины созданы для того, чтобы быть рапиристками

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В России предложили продлить программу туров с кешбэком

Участникам программы по продаже туров по России с кешбэком необходимо оплатить поездку картой "Мир". В течение пяти дней на нее вернется 20 процентов от стоимости поездки, но на сумму не более 20 тысяч рублей. Ограничений на количество таких транзакций нет.

Артем Шаров: «Туры по России, по-моему, сейчас стоят столько, что даже если вернут 20%, это будет все равно дороже, чем съездить куда-нибудь за рубеж. Начало, конечно, хорошее, предложение замечательное, хоть какие-то денежки вернутся. Но лучше, в принципе, поработать над всей этой индустрией», - сказал музыкант. 

2

Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город

Каждый четвертый россиянин (25%) хотел бы переехать в другой город России на постоянное место жительства. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое размещено на сайте организации. 

Артем Шаров: «С одной стороны, новость просто прекрасная, люди легкие на подъем, люди хотят ехать в поисках лучшей жизни, и это радует. Странно только то, что переехать они хотят исключительно в Россию», - заметил артист. 

3

Российские рапиристки вышли в финал Олимпийских игр

Сборная России в полуфинале победила команду из США со счетом 45:42 и гарантировала себе серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. В финале российские рапиристки встретятся со сборной Франции.

Артем Шаров: «Прекраснейшая новость! Гордимся нашими спортсменами. И хотел бы сказать, что российские женщины, по-моему, все созданы для того, чтобы быть рапиристками, потому что каждая может сделать смертельный укол в сердце», - отметил он Радиоточке НСН.

4

Житель Амурской области «заминировал» вокзал, чтобы не возвращаться к жене и шестерым детям

Житель Амурской области заявил, что заминировал железнодорожный вокзал Хабаровска, потому что не хотел возвращаться домой, где его ждала жена и шестеро детей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщило управление на транспорте МВД России по ДФО. 

Артем Шаров: «Поступок хулиганский, но не спешите судить этого человека. Вот когда обзаведетесь женой и детьми в количестве шести человек, тогда мы посмотрим, что вы будете делать. Может быть, не только вокзал «заминируете». Эх, сочувствую!» - с пониманием прокомментировал лидер коллектива. 

5

В российских вузах могут ввести занятия по киберспорту

Правительство РФ предложило ввести в части вузов образовательные программы в области киберспорта. 

Артем Шаров: «По-моему, как всегда, не туда мы смотрим. Вообще в российских ВУЗах привести бы в порядок обычный спорт, который как ни крути гораздо полезнее для нашего хрупкого и недолговечного организма. А уж потом, если время останется киберспорту чуть-чуть посвятить себя можно, хотя лучше бы книжку почитали», - резюмировал собеседник НСН. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальная страница группы в "ВКонтакте"
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыПутешествияОтпуск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости