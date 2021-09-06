Лидер «Гудтаймс» сравнил Путина и Зеленского с рэперами

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Новая пластинка «Certified Lover Boy» поставила рекорд на Apple Music за 12 часов после выхода, а на Spotify спустя 24 часа. Причем для Spotify это не просто лучший результат в 2021 году, а за всю историю — предыдущий рекорд тоже был за Дрейком, когда в 2018 году вышел «Scorpion». Ранее лучший результат в году показал Канье Уэст с альбомом «Donda».

