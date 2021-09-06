Лидер «Гудтаймс» сравнил Путина и Зеленского с рэперами
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Аналитики назвали число россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц
Доход в один миллион рублей в месяц и выше имеет чуть более 17 тысяч россиян, а больше всего сотрудников с официальной зарплатой выше миллиона, работающих по найму, зафиксировано в Москве.
Артем Шаров: «То, что москвичи зарабатывают больше всех, это не новость. А вот то, что 17 тысяч россиян решили показать свою «белую» зарплату, это достойно уважения! Интересно, сколько тысяч россиян решили не показывать свои реальные доходы? Потому что счастье любит тишину» - поинтересовался музыкант.
Ростовский полицейский попался на взятке в миллион рублей
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника службы по противодействию коррупции. Его подозревают в том, что он требовал взятку 1 миллион рублей у представителя компании, которую проверял. Взамен полицейский пообещал освободить от ответственности за нарушения. Злоумышленника задержали. По данному факту инициирована проверка.
Артем Шаров: «Ничего себе взятки у ростовских полицейских! Ранее вроде бы сумму помельче давали, хотя не знаю за какой проступок. Но взятки брать нельзя, это плохо, и скорее всего, полицейский понесет какое-то наказание. И правильно!» - отметил артист.
В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Украина готова к встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер». «Мы не прячемся <...>, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — считает глава МИД.
Артем Шаров: «Осталось выяснить, готов ли Путин к встрече с Зеленским. Побыстрее бы все это состоялось, мирно бы решилось. И закрыли бы уже этот братский вопрос», - сказал лидер коллектива.
Новый альбом Дрейка стал рекордным по прослушиваниям за 24 часа
Новая пластинка «Certified Lover Boy» поставила рекорд на Apple Music за 12 часов после выхода, а на Spotify спустя 24 часа. Причем для Spotify это не просто лучший результат в 2021 году, а за всю историю — предыдущий рекорд тоже был за Дрейком, когда в 2018 году вышел «Scorpion». Ранее лучший результат в году показал Канье Уэст с альбомом «Donda».
Артем Шаров: «Хотя за сутки до этого, по-моему, такой же рекорд поставил Канье Уэст. Война между двумя этими музыкальными глыбами идет давно, им, как Путину с Зеленским давно уже пора собраться, поговорить и решить все вопросы мирно», - посоветовал собеседник Радиоточки НСН.
«Белый шум» Константина Кинчева вышел на цифровых сервисах
Второй сольный альбом фронтмена группы «Алиса» Константина Кинчева «Белый шум» стал доступен для прослушивания на стриминговых сервисах 6 сентября 2021 года.
Артем Шаров: «Насколько мне известно, деньги на этот альбом собирали на платформе Planeta.ru и собрали 23 млн рублей. Какие у нас все-таки добрые люди! Помогают бедным музыкантам записать акустический альбом. А запись акустического альбома обходится в немалые деньги: студия, инструменты, артисты, музыканты. Поэтому если бы не вы, слушатели, не знаю, где бы этот альбом был. Поздравляю Константина Кинчева с выходом новой пластинки», - порадовался за Кинчева лидер группы «Гудтаймс».
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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