Группа «Громыка»: Онлайн-выпускной вместо Youtube?
Лидер группы «Громыка» Максим Валерьевич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Всероссийский школьный выпускной пройдет 25 июня в формате онлайн
«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня», - говорится в сообщении.
Максим Валерьевич : «Ребятам в формате онлайн предложат напутственные слова педагогов, звезд российской эстрады и различные акции и марафоны. Онлайн-выпускному предстоит выдержать не шуточную конкуренцию с YouTube,TikTok и прочими популярными онлайн-ресурсами, в которых школьники и так проводят почти все свое свободное время. Бедные школьники в этом году», - отметил артист.
Уроженец Сибири выбыл из гонки за кресло мэра Нью-Йорка
Кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника. Причиной стали недействительные подписи избирателей.
Максим Валерьевич : «Как известно, в Нью-Йорке кладут асфальт каждые два года, тогда как служить он должен не менее 10 лет. Именно с этой несправедливостью и собирался бороться кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко. Однако, кое-кому в городе Желтого Дьявола его инициатива пришлась не по вкусу», - предположил музыкант.
В Токио запретят продажу спиртного на время проведения Олимпиады
Такую меру ввели для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом заявили организаторы соревнований.
Максим Валерьевич : «Это решение было принято под давлением дисциплинированной японской общественности, протестовавшей против продажи алкоголя на играх. Известно, что одним из спонсоров проведения этих игр является японская компания «Асахи», производящая спиртные напитки, которая также была вынуждена поддержать запрет. Но в любой приличной японской семье найдется баночка саке», - сказал лидер коллектива Громыка.
Бэнкси лишился прав на две своих работы из-за отказа раскрыть личность
Речь идет о граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком». По мнению судейской коллегии, Бэнкси действует недобросовестно, регистрируя свои работы в качестве товарных знаков. При этом из-за анонимности художник не может быть определен как бесспорный владелец данных работ. До этого Бэнкси лишился прав на работы «В обнимку с бомбой», «Влюбленная крыса», «Смейся сейчас» и «Метатель цветов».
Максим Валерьевич : «Таковы парадоксы современного буржуазного искусства, друзья мои. Кто-то выбивается из сил, пытаясь обратить на себя внимание пресыщенной публики, тогда как известный британский художник Бэнкси сознательно идет на серьезные убытки в попытке сохранить анонимность», - заявил музыкант.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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