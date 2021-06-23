Группа «Громыка»: Онлайн-выпускной вместо Youtube?

Максим Валерьевич : «Как известно, в Нью-Йорке кладут асфальт каждые два года, тогда как служить он должен не менее 10 лет. Именно с этой несправедливостью и собирался бороться кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко. Однако, кое-кому в городе Желтого Дьявола его инициатива пришлась не по вкусу», - предположил музыкант.

