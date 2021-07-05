Группа «Дайте танк (!)» пожелала всем «не бояться выходить из зоны комфорта»

Дмитрий Мозжухин : «Мы желаем сайгакам богатства и процветания на новом месте жительства, а вам, дорогие радиослушатели, не бояться выходить из зоны комфорта», - сказал он.

Дмитрий Мозжухин : «Пора и нам навести порядок в подсобных помещениях! Кстати, ценность могут представлять не только исторические бумаги, но и предметы гардероба. Сегодня мы объявили дату «Осеннего бала пожилой молодежи». Он пройдет 26 сентября в московском клубе «Adrenalin Stadium». Это наш ежегодный костюмированный концерт, главным украшением которого являются зрители. Приходите в лучших нарядах!», - пригласил всех артист.

Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей. Документ был продан на аукционе за 4 миллиона 420 тысяч долларов.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.