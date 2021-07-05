Группа «Дайте танк (!)» пожелала всем «не бояться выходить из зоны комфорта»
Лидер группы «Дайте танк (!)» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мантуров оценил идею запрета пластиковых пакетов
Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал запрет пластиковых пакетов в России, но при условии создания производства альтернативных видов упаковки в необходимом объеме.
Дмитрий Мозжухин: «Лично мы стараемся пользоваться долговечными тряпичными сумками и даже распространяем их в качестве сувенирной продукции», - отметил музыкант.
Женщина «нашла» на чердаке $4,5 млн
Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей. Документ был продан на аукционе за 4 миллиона 420 тысяч долларов.
Дмитрий Мозжухин: «Пора и нам навести порядок в подсобных помещениях! Кстати, ценность могут представлять не только исторические бумаги, но и предметы гардероба. Сегодня мы объявили дату «Осеннего бала пожилой молодежи». Он пройдет 26 сентября в московском клубе «Adrenalin Stadium». Это наш ежегодный костюмированный концерт, главным украшением которого являются зрители. Приходите в лучших нарядах!», - пригласил всех артист.
В США установили новый мировой рекорд по поеданию хот-догов
Американец Джоуи Честнат съел 76 штук за 10 минут.
Дмитрий Мозжухин: «Похоже, возможности человеческого тела поистине безграничны. Однако мы рекомендуем вам есть, не торопясь», - посоветовал музыкант.
В Калмыкии восстановили популяцию сайгаков
Около трети популяции краснокнижного сайгака впервые за последние 20 лет покинула территорию единственного в Калмыкии государственного природного биосферного заповедника "Черные земли", мигрировав в северные районы республики.
Дмитрий Мозжухин: «Мы желаем сайгакам богатства и процветания на новом месте жительства, а вам, дорогие радиослушатели, не бояться выходить из зоны комфорта», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за подтоплений
- Власти рассматривают возможность нового всероссийского локдауна
- Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета
- В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова
- «Дерут три шкуры». При въезде на Украину выстроились очереди
- Судмедэксперты установили причину смерти вратаря хоккейной сборной Латвии
- В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов от использования «Спутника V»
- Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Японское море
- Австрия внесет Россию в красный список по коронавирусу
- Ростуризм: Со 106 российских туристов на Кубе сняли режим самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru