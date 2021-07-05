Группа «Дайте танк (!)» пожелала всем «не бояться выходить из зоны комфорта»

Лидер группы «Дайте танк (!)» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Мантуров оценил идею запрета пластиковых пакетов

Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал запрет пластиковых пакетов в России, но при условии создания производства альтернативных видов упаковки в необходимом объеме.

Дмитрий Мозжухин: «Лично мы стараемся пользоваться долговечными тряпичными сумками и даже распространяем их в качестве сувенирной продукции», - отметил музыкант.

2

Женщина «нашла» на чердаке $4,5 млн

Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей. Документ был продан на аукционе за 4 миллиона 420 тысяч долларов.

Дмитрий Мозжухин: «Пора и нам навести порядок в подсобных помещениях! Кстати, ценность могут представлять не только исторические бумаги, но и предметы гардероба. Сегодня мы объявили дату «Осеннего бала пожилой молодежи». Он пройдет 26 сентября в московском клубе  «Adrenalin Stadium». Это наш ежегодный костюмированный концерт, главным украшением которого являются зрители. Приходите в лучших нарядах!», - пригласил всех артист.

3

В США установили новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

Американец Джоуи Честнат съел 76 штук за 10 минут.

Дмитрий Мозжухин: «Похоже, возможности человеческого тела поистине безграничны. Однако мы рекомендуем вам есть, не торопясь», - посоветовал музыкант.

4

В Калмыкии восстановили популяцию сайгаков

Около трети популяции краснокнижного сайгака впервые за последние 20 лет покинула территорию единственного в Калмыкии государственного природного биосферного заповедника "Черные земли", мигрировав в северные районы республики.

Дмитрий Мозжухин: «Мы желаем сайгакам богатства и процветания на новом месте жительства, а вам, дорогие радиослушатели, не бояться выходить из зоны комфорта», - сказал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: официальные соцсети "Дайте танк"
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