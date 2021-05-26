Группа «Ария»: нельзя заставлять людей прививаться

Группа АРИЯ: «Сама по себе вакцинация – это дело добровольное. Нам часто говорят, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, но не является критической, и заниматься такими вещами, как обязывать людей прививаться, - это неправильно. Лучше всего вести правильную пропаганду того, насколько это может быть полезно, рассказывать об этом больше, для того чтобы люди сами принимали решение и приходили на пункты вакцинации», - прокомментировал в беседе с НСН Михаил Житняков.

«Я недавно переболел COVID-19 и у меня уже есть антитела. Если для того, чтобы поехать на гастроли за границу или на работу в какой-то регион мне придется сделать прививку, то я этого делать не буду, потому что есть антитела и иммунитет работает. К тому же, во время болезни у меня был анафилактический шок, а людям, у которых были такие симптомы, противопоказано делать прививки, потому что это опасно для жизни», - добавил в беседе с НСН Владимир Холстинин.

