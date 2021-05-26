Группа «Ария»: нельзя заставлять людей прививаться
Участники группы «Ария» - Владимир Холстинин и Михаил Житняков, специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Власти Якутии отказались от идеи обязательной вакцинации от коронавируса
Обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет. 19 мая главный санитарный врач республики подписал постановление об обязательной иммунизации жителей. Глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить этот процесс. За необоснованный отказ от прививки сотрудника могут не допустить к работе, а его руководство оштрафуют минимум на 200 тысяч рублей. Требование касается как государственных организаций, так и частных предпринимателей.
Группа АРИЯ: «Сама по себе вакцинация – это дело добровольное. Нам часто говорят, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, но не является критической, и заниматься такими вещами, как обязывать людей прививаться, - это неправильно. Лучше всего вести правильную пропаганду того, насколько это может быть полезно, рассказывать об этом больше, для того чтобы люди сами принимали решение и приходили на пункты вакцинации», - прокомментировал в беседе с НСН Михаил Житняков.
«Я недавно переболел COVID-19 и у меня уже есть антитела. Если для того, чтобы поехать на гастроли за границу или на работу в какой-то регион мне придется сделать прививку, то я этого делать не буду, потому что есть антитела и иммунитет работает. К тому же, во время болезни у меня был анафилактический шок, а людям, у которых были такие симптомы, противопоказано делать прививки, потому что это опасно для жизни», - добавил в беседе с НСН Владимир Холстинин.
Россиянам предложили выплачивать по 10 тысяч в месяц
В Госдуму собираются внести законопроект, согласно которому каждый житель России с рождения будет ежемесячно получать по 10 тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступила партия «Справедливая Россия», депутаты которой и готовят документ.
Группа АРИЯ: «Я считаю, что такие выплаты можно только приветствовать, и мы ждем подробностей: кем этот законопроект был внесён, и насколько он хорошо проработан, потому что от этого зависит, воплотится он в жизнь или нет», - добавил в беседе с НСН Михаил Житняков.
В России подорожают дачи
Из-за высокого спроса, дефицита и роста стоимости стройматериалов цены на частные дома и дачи в России могут вырасти. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов «Известиям». По словам эксперта, в среднем за год загородное жилье в стране подорожало на 20 процентов. «По итогам 2021-го они могут вырасти еще на 8-10», — сказал он.
Группа АРИЯ: «Скорее всего, такое подорожание связано с тем, что впереди лето. Я, в свою очередь, сижу и в какой-то мере злорадствую, потому что успел купить дачу до повышения цен. У меня давно был свой участок земли и недавно я созрел, и построил на нем себе дачу», - сказал в интервью НСН Михаил Житняков.
В пьесах Шекспира нашли расистские высказывания
Культурологи из Великобритании заявили, что некоторые пьесы драматурга Уильяма Шекспира можно считать «спорными», так как в них есть расистские высказывания о красоте «белизны кожи». Театралы отмечают, что в произведениях Шекспира, в частности, в пьесе «Сон в летнюю ночь», часто встречается противопоставление «темного» и «светлого».
Группа АРИЯ: «В погоне за этой псевдо-толерантностью мир начинает потихоньку сходить с ума. Относиться к этой новости можно либо с серьёзной долей иронии, либо хвататься за голову», - подытожил для НСН Михаил Житняков.
«Я бы ещё шахматы запретил, потому что там вообще белые всё время ходят первыми», - добавил в интервью НСН Владимир Холстинин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии
- Instagram запустил возможность скрывать лайки
- В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна
- Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
- Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
- Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
- Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить
- Риелторы объявили о завершении «лихорадки» на рынке подмосковной недвижимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru