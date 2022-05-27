Григорян: Музыка и алкоголь несовместимы, но...

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Красная гитара Gibson ES-355, которая была сломана во время ссоры между Лиамом и Ноэлем Гэллахерами, приведшей к распаду группы Oasis, была продана на аукционе почти за 400 000 евро. Инцидент произошел за кулисами на фестивале Rock en Seine в Париже в августе 2009 года, когда группа, как известно, отменила свое выступление в последнюю минуту, после того, как Ноэль объявил о своем уходе.

