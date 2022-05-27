Григорян: Музыка и алкоголь несовместимы, но...
Лидер группы "Крематорий" Армен Григорян специально для НСН подготовил, топ главных, на его взгляд новостей, уходящей недели.
Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации
Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум. По словам министра, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.
Армен Григорян: «Я конечно, рад за детей, обогнавших пенсионеров, но все же интересно, на основании каких данных устанавливают прожиточный минимум? Почему чиновники не берут во внимание стоимость коммунальных услуг? Кроме того, тем же детям, не нужно платить ЖКУ. В связи с вышесказанным прошу главу Минтруда учесть мои замечания и прислать на подпись проект доработанный и справедливый», - пошутил музыкант.
Лидер Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе
Из-за оказавшегося в больнице музыканта Aerosmith пришлось отказаться от выступлений в Лас-Вегасе. В обращении музыкантов говорится, что Тайлер много лет работал над своей трезвостью, однако после недавней операции на стопе и употребления обезболивающих у него случился рецидив. Он добровольно согласился пройти лечение, чтобы избавиться от зависимости.
Армен Григорян: «Все, конечно, знают, что алкоголь и музыка несовместимы. Я не могу не согласиться с последними словами Стивена Тайлера перед отправкой стационар: «Ничто не может сбить музыканта с трезвой дорожки, кроме повреждения стопы!»» - сыронизировал артист.
Гитара, положившая конец группе Oasis, продана на аукционе
Красная гитара Gibson ES-355, которая была сломана во время ссоры между Лиамом и Ноэлем Гэллахерами, приведшей к распаду группы Oasis, была продана на аукционе почти за 400 000 евро. Инцидент произошел за кулисами на фестивале Rock en Seine в Париже в августе 2009 года, когда группа, как известно, отменила свое выступление в последнюю минуту, после того, как Ноэль объявил о своем уходе.
Армен Григорян: «Гитара была сломана во время ссоры между братьями Гэллахерами, когда группа была вынуждена отменить своё выступление в последнюю минуту, потому как голова брата Гэллахера сильно повредилась и наотрез отказалась петь. Мы уже отправили письмо в аукционную контору с предложением перевести выручку от проданных кусочков гитары на благие цели, и получили положительный ответ. Деньги будут направлены в Москву и потрачены на организацию концерта столичного Самого Веселого Ансамбля "Крематорий" в клубе «Мумий Тролль Бар» 8 июля 2022 года», - пригласил на свой концерт собеседник.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Пентагон: США не будут вступать в конфликт на море из-за Одессы
- Тинькофф перестанет открывать вклады в валюте
- Россия может ограничить экспорт риса
- Самолет с рейсом Москва - Челябинск проверяют на минирование
- Экс-госсекретаря США Киссинджера внесли в базу украинского «Миротворца»
- Нехаммер предупредил Путина, что «Газпром» может потерять газохранилище в Хайдахе
- СМИ: Швеция и Финляндия не смогли договориться с Турцией
- Генпрокуратура ДНР: воевавшим против республики наёмникам грозит смертная казнь
- Российский McDonald's зарегистрировал домен veseloivkusno.ru
- Минобороны РФ: в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают биолаборатории США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru