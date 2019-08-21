Гребенкина: Почему мы всегда говорим, что у нас в стране все плохо?

Анастасия Гребенкина: «Ну вот почему сами россияне всегда считают, что у нас все плохо? Если мы постоянно будем об этом говорить, то, естественно, такая информация будет оседать в наших умах и останется с нами навсегда. Я считаю, что, как говорил профессор Преображенский, в первую очередь нужно навести порядок в клозетах. Все начинается с малого: со своих квартир, комнат, со своего письменного стола, и идет дальше, потом уже распространяясь на всю страну. Так что давайте для начала наведем порядок в своих квартирах и в своей голове, а потом посмотрим, будут у нас улучшения в стране, или нет. Я бы хотела, чтобы были, и я очень на это надеюсь», - призналась НСН Анастасия Гребенкина.

