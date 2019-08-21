Гребенкина: Почему мы всегда говорим, что у нас в стране все плохо?
Фигуристка Анастасия Гребенкина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будущего
Большинство россиян сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будущего. Основными причинами опрошенные назвали нестабильность, маленькие зарплаты и пенсии, а также рост цен и напряженность на международной арене. Треть граждан считают, что через 20 лет ситуация в России не изменится.
Анастасия Гребенкина: «Ну вот почему сами россияне всегда считают, что у нас все плохо? Если мы постоянно будем об этом говорить, то, естественно, такая информация будет оседать в наших умах и останется с нами навсегда. Я считаю, что, как говорил профессор Преображенский, в первую очередь нужно навести порядок в клозетах. Все начинается с малого: со своих квартир, комнат, со своего письменного стола, и идет дальше, потом уже распространяясь на всю страну. Так что давайте для начала наведем порядок в своих квартирах и в своей голове, а потом посмотрим, будут у нас улучшения в стране, или нет. Я бы хотела, чтобы были, и я очень на это надеюсь», - призналась НСН Анастасия Гребенкина.
Съемки четвертого фильма «Матрица» начнутся в 2020 году
Съемки четвертого фильма «Матрица», в котором Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити, начнутся в 2020 году. Режиссером и сценаристом фильма выступит Лана Вачовски, которая принимала участие в создание первых трех частей киноэпопеи (тогда она была известна, как Лоуренс Вачовски).
Анастасия Гребенкина: «Четвертую часть фильма «Матрица», мне кажется, все будут ждать с большим нетерпением, и я – не исключение, эта картина всегда мне импонировала. Думаю, безусловный успех картине обеспечен, тем более, что сниматься в этом фильме будут те же актеры, что и в первых трех частях франшизы, и режиссер будет тот же, что снимал первые три части», - отметила она, общаясь с НСН.
Роналду вместе с сыном посетил дом своей юности
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как вместе с сыном Криштиану-младшим посетил дом на португальском острове Мадейра, где жил в детстве. Роналду вспомнил, что рядом с домом увидел тех же людей, что жили там раньше, и это сильно тронуло его. Также он посетил дом, в котором жил до перехода в португальский «Спортинг», и показал сыну свою комнату. «Мой сын повернулся и спросил: "Папа, ты правда жил здесь?" - Он не мог в это поверить», — рассказал Роналду.
Анастасия Гребенкина: «Да, наверняка сейчас семья Роналду не отказывает себе ни в чем, но, с другой стороны, это здорово, что футболист привез сына в дом, где жил раньше. Очень важно, видеть свои корни, помнить, откуда ты начинал, и показывать своим детям, куда ты можешь прийти, если будешь усердно работать», - подчеркнула она в беседе с НСН.
Большинство россиян фотографироваться не любит
Большинство россиян - 82% - фотографироваться не любит. При этом 70% всё же делают это. Опрос ВЦИОМ был приурочен ко Всемирному дню фотографии. Среди тех, кто неохотно запечатлевает себя для истории, много людей в возрасте старше 60 лет и тех, кто практически не пользуется интернетом. Подобной позиции придерживаются и сельчане. А вот среди тех, кто любит делать фото - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Анастасия Гребенкина: «Как все мы замечали, чтобы получилась хотя бы одна хорошая фотография, приходится сделать миллион достаточно плохих, на которых мы себе не нравимся. Поэтому результаты этого опроса я, в целом, считаю очень правильными. Большинство людей вообще приходится заставлять фотографироваться, детей – так уж точно. А ведь так хочется послать кому-то фотографию на память или выложить в соцсети. Так что задача это совсем непростая, но наша современная жизнь буквально вынуждает нас ее решать. Не знаю, хорошо это, или плохо, пусть об этом нам расскажут ученые», - отметила Анастасия Гребенкина в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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