Грачевский о коронавирусе: Как будто сводка войны

Борис Грачевский : «Вы знаете, у меня складывается такое ощущение, что нагнетается, не останавливаясь, тихий ужас. Кругом у всех сыпется бизнес, продажи. Люди находятся в испуге. Это болезнь находится в нулевых процентах. И чем меньше будет паники, тем будет спокойнее. Я приветствую все ограничительные мероприятия, которые сделали наши власть и Роспотребнадзор, ограничивая, по возможности, выход из страны. Это правильно, но, тем не менее, давайте перестанем, чтобы сводки не шли у нас в таком объеме о коронавирусе и его передвижении. Как будто, линяя войны у нас идет», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

