Грачевский о коронавирусе: Как будто сводка войны
Борис Грачевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ВОЗ: Уровень смертности от коронавируса в 5 раз выше, чем при гриппе
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что уровень смертности от коронавируса почти в пять раз выше, чем от обычного гриппа. Около 3,5 процентов от зарегистрированных случаев китайского заболевания привело к летальным исходам.
Борис Грачевский : «Вы знаете, у меня складывается такое ощущение, что нагнетается, не останавливаясь, тихий ужас. Кругом у всех сыпется бизнес, продажи. Люди находятся в испуге. Это болезнь находится в нулевых процентах. И чем меньше будет паники, тем будет спокойнее. Я приветствую все ограничительные мероприятия, которые сделали наши власть и Роспотребнадзор, ограничивая, по возможности, выход из страны. Это правильно, но, тем не менее, давайте перестанем, чтобы сводки не шли у нас в таком объеме о коронавирусе и его передвижении. Как будто, линяя войны у нас идет», – комментирует в эксклюзивном интервью НСН режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Россиян начнут оповещать о размере их пенсий
Минтруд намерен уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии. Первая такая рассылка ожидается в следующем году.
Борис Грачевский : «Я могу только приветствовать, потом что вечно все в каком-то ужасе живут и ждут своего пенсионного возраста. И только они узнают, что это, и в каком размере. Поэтому это открытый вопрос, мне вообще кажется, что чем больше мы будем открываться, тем будут прозрачнее любые взаимоотношения», – делится он со слушателями НСН.
Отечественные авто начнут предупреждать водителей о нарушениях ПДД
Машины, собранные в России, оснастят системами оповещения о возможном нарушении правил дорожного движения. Соответствующий ГОСТ будет принят в конце октября.
Борис Грачевский : «Мне кажется, это интересная и полезная новость для нас всех. Потому что мы все время воюем – нарушил я или нет, сделал или не сделал. А когда у тебя будет зажигаться оповещение того, что ты нарушаешь, не будем ждать, когда тебя увидит камера и пришлют штраф. Я понимаю, что это не сильная дисциплина, но, отсутствие полицейских на дорогах уже говорит о том, что техника хорошо позволяет контролировать обстановку на дорогах, уменьшает количество всяких взяток», – отмечает он в эфире НСН.
Украинскую певицу затравили за поддержку Little Big от России
Украинская певица Джерри Хэйл предрекла победу России на «Евровидении» и подверглась травле. В этом году нашу страну представит коллектив Little Big. Девушка высказалась на своей странице в соцсети, чем и вызвала гнев подписчиков.
Борис Грачевский : «Я буду аплодировать этим ребятам. Скажу по секрету, что у нас в «Ералаше» уже использовали Skibidi. Рад я за них не только поэтому, просто они замечательные, яркие, я искренне желаю им успеха и победы», – подытоживаем Борис Грачевский в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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