Гордон: Я не прочь вступить в партию Оксаны Пушкиной

Екатерина Гордон : «Глупость полная. Это антизаконно и нереально. Хотелось бы узнать, будет ли введена отдельная полиция для детей в этих школах. Кто будет определять размер взыскания. Интересно, будет ли разработан отдельные кодекс административных школьных правонарушений. Например, съел сосиску в тесте приятеля, не ответил на уроке, испачкался мелом. Кто будет штрафовать? Какие санкции будут применяться? И главное, не хотелось бы влететь лично», – комментирует в интервью НСН Екатерина Гордон.

