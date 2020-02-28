Гордон: Я не прочь вступить в партию Оксаны Пушкиной
Юрист Екатерина Гордон специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля
Стала известна точная дата Всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Оно состоится 22 апреля, власти обещают, что это будет оплачиваемым выходным днем. Кроме того, согласно результатам ВЦИОМ, в голосовании хотят принять участие 66 процентов россиян.
Екатерина Гордон : «У ВЦИОМ свои методики сбора голосов и анализа происходящего. Допустим, мы им верим», – отмечает в беседе с НСН Екатерина Гордон.
В КПРФ не поверили в случайность даты всероссийского голосования
В КПРФ назвали троллингом назначение всероссийского голосования по Конституции на день рождения Ленина. В партии уверены, что совпадение не случайно. Голосование пройдет 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Екатерина Гордон : «Откровенно говоря, я не думаю, что этот троллинг связан именно с днем рождения Ленина. Это троллинг главного свода законов в нашей стране. Это троллинг самой Конституции, друзья мои, и это очевидно», – говорит она НСН.
Поклонская: aртистам в политике не место
Депутат Госдумы Наталья Поклонская убеждена, что звездам отечественного шоу-бизнеса не место в политике. Ранее политикой решили заняться Сергей Шнуров и Валерия.
Екатерина Гордон : «Мое мнение по поводу Валерии страна уже знает. Создавать женскую партию стоит все-таки тем людям, которые занимались проблемами женщин и детей до Валерии. В частности, я бы не прочь вступить в партию, например, Оксаны Пушкиной», – делится она с НСН.
Размер штрафа за нарушение ПДД будет зависеть от степени «порядочности» водителя
Штрафы для автомобилистов предлагают дифференцировать, разделив участников дорожного движения на «порядочных» и «нарушителей». Противники этой идеи утверждают, что процедура разделения – очень сложная, и опасаются большого количества неправомерных штрафов.
Екатерина Гордон : «Интересно, представители ГИБДД в число порядочных точно войдут. Потому что и они являются участниками дорожного движения. Я против таких разделений. Это путь к нетерпимости и неприязни. Давайте лучше просто останемся участниками дорожного движения», – выражает свое мнение юрист в беседе с НСН.
За плохое поведение детей в школе родителей начнут штрафовать
Родителей могут начать штрафовать за плохое поведение их детей в школе. Размер санкций составит до нескольких тысяч рублей.
Екатерина Гордон : «Глупость полная. Это антизаконно и нереально. Хотелось бы узнать, будет ли введена отдельная полиция для детей в этих школах. Кто будет определять размер взыскания. Интересно, будет ли разработан отдельные кодекс административных школьных правонарушений. Например, съел сосиску в тесте приятеля, не ответил на уроке, испачкался мелом. Кто будет штрафовать? Какие санкции будут применяться? И главное, не хотелось бы влететь лично», – комментирует в интервью НСН Екатерина Гордон.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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