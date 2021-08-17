Главный редактор мужского журнала не поддержал Скарлетт Йоханссон

Антон Иванов: «Это отличная идея, поскольку московские маршруты многим кажутся избитыми. При этом в городе есть много уголков, которые узнаются и по фильмам, и по картинам, и по другим художественным произведениям. Хочется, чтобы все больше россиян приезжало в Москву, тем более, что сейчас границы закрыты. А количество туристов в Петербург значительно выше, чем в наш город, а такие маршруты помогут привлекать больше людей и рассказывать о нашем городе больше интересного», - отметил он для Радиоточки НСН.

