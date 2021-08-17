Главный редактор мужского журнала не поддержал Скарлетт Йоханссон
Главред журнала Men's Health Антон Иванов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Москвичка заплатила за такси 190 тысяч рублей из-за депрессии
Женщина направлялась из Москвы в Серпухов. В дороге пассажирка жаловалась водителю на сложные отношения с сыном, который намерен отправить ее в психиатрическую лечебницу. По завершении поездки москвичка отдала таксисту конверт с деньгами, в котором вместо полагавшихся за услуги пяти тысяч рублей оказалось 190 тысяч. Водитель понял, что произошло недоразумение, и обратился в офис агрегатора такси.
Антон Иванов: «Такие поступки таксистов должны помогать бороться с депрессией не только этой женщине, но и всем остальным. Все-таки хорошие люди есть. И слава Богу, что такие новости разбавляют нашу повестку», - сказал он.
Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada
В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября
Антон Иванов: «Эта проблема не только автомобилей Lada, но и всего автомобильного мира. Нехватка электронных чипов вынуждает производителей останавливать конвейеры и все это не помогает продавать автомобили в том объеме, в котором рассчитывали. И как сообщается, объем мирового ВВП будет ниже», - прокомментировал главный редактор Men's Health.
В Москве появился пеший маршрут по местам съемок известных фильмов
Новый пеший маршрут по местам съемок восьми известных отечественных картин, среди которых "Москва слезам не верит" и "Брат-2", появился в туристическом сервисе Russpass.
Антон Иванов: «Это отличная идея, поскольку московские маршруты многим кажутся избитыми. При этом в городе есть много уголков, которые узнаются и по фильмам, и по картинам, и по другим художественным произведениям. Хочется, чтобы все больше россиян приезжало в Москву, тем более, что сейчас границы закрыты. А количество туристов в Петербург значительно выше, чем в наш город, а такие маршруты помогут привлекать больше людей и рассказывать о нашем городе больше интересного», - отметил он для Радиоточки НСН.
Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Компания не планирует задействовать актрису в своих проектах, а уже снятый фильм "Башня ужасов" с участием актрисы будет заморожен, утверждается на портале. В июле актриса подала в суд на Disney. Она обвинила компанию в том, что их решение выпустить супергеройский фильм "Черная вдова" одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах стоило ей миллионов долларов.
Антон Иванов: «Еще одна примета нашего времени: старые форматы потребления контента, будь то журналы, газеты, фильмы все меняются. Скарлетт можно понять, но и людей желающих посмотреть новую картину из дома, тоже осуждать не стоит», - резюмировал он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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