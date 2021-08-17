Главный редактор мужского журнала не поддержал Скарлетт Йоханссон

Главред журнала Men's Health Антон Иванов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Москвичка заплатила за такси 190 тысяч рублей из-за депрессии

Женщина направлялась из Москвы в Серпухов. В дороге пассажирка жаловалась водителю на сложные отношения с сыном, который намерен отправить ее в психиатрическую лечебницу. По завершении поездки москвичка отдала таксисту конверт с деньгами, в котором вместо полагавшихся за услуги пяти тысяч рублей оказалось 190 тысяч. Водитель понял, что произошло недоразумение, и обратился в офис агрегатора такси.

Антон Иванов: «Такие поступки таксистов должны помогать бороться с депрессией не только этой женщине, но и всем остальным. Все-таки хорошие люди есть. И слава Богу, что такие новости разбавляют нашу повестку», - сказал он.

2

Дилеры сообщили о дефиците автомобилей Lada

В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta, проблему не удастся решить как минимум до сентября


Антон Иванов: «Эта проблема не только автомобилей Lada, но и всего автомобильного мира. Нехватка электронных чипов вынуждает производителей останавливать конвейеры и все это не помогает продавать автомобили в том объеме, в котором рассчитывали. И как сообщается, объем мирового ВВП будет ниже», - прокомментировал главный редактор Men's Health.

3

В Москве появился пеший маршрут по местам съемок известных фильмов

Новый пеший маршрут по местам съемок восьми известных отечественных картин, среди которых "Москва слезам не верит" и "Брат-2", появился в туристическом сервисе Russpass.

Антон Иванов: «Это отличная идея, поскольку московские маршруты многим кажутся избитыми. При этом в городе есть много уголков, которые узнаются и по фильмам, и по картинам, и по другим художественным произведениям. Хочется, чтобы все больше россиян приезжало в Москву, тем более, что сейчас границы закрыты. А количество туристов в Петербург значительно выше, чем в наш город, а такие маршруты помогут привлекать больше людей и рассказывать о нашем городе больше интересного», - отметил он для Радиоточки НСН

4

Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон

Компания не планирует задействовать актрису в своих проектах, а уже снятый фильм "Башня ужасов" с участием актрисы будет заморожен, утверждается на портале. В июле актриса подала в суд на Disney. Она обвинила компанию в том, что их решение выпустить супергеройский фильм "Черная вдова" одновременно в кинотеатрах и на стриминговых платформах стоило ей миллионов долларов.


Антон Иванов: «Еще одна примета нашего времени: старые форматы потребления контента, будь то журналы, газеты, фильмы все меняются. Скарлетт можно понять, но и людей желающих посмотреть новую картину из дома, тоже осуждать не стоит», - резюмировал он. 

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: пресс-служба журнала Men's Health
ТЕГИ:Авторские НовостиТаксиПремьера
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости