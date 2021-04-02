Глава ВЦИОМ: отдых в Грузии для селебрити не подходит
Гендиректор ВЦИОМ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Движение судов по Суэцкому каналу вернулось в обычный режим
Навигация по Суэцкому каналу, которая на несколько дней была приостановлена из-за севшего на мель сухогруза Ever Given, вернулась в штатный режим.
Валерий Федоров: «Эта ситуация показала, что не все еще происходит в виртуальной реальности. Цифровизация невозможна без существования индустриальной, транспортной, сельскохозяйственной и прочих основ, которые лежат в реальном секторе», – сказал в эфире НСН Валерий Фёдоров.
Россия возобновила авиасообщение еще с рядом стран
Россия возобновила авиасообщение с Кипром, Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
Валерий Федоров: «Что это? Признак нормализации, того, что мы постепенно справляемся с коронавирусной инфекцией, или же наоборот, признак того, что мы признаем, нам жить с ней еще долго, и надо как-то налаживать жизнь в опасности. Значит, будет и туризм, но обставленный огромным количеством условий и ограничений», – прокомментировал он для НСН.
В России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для животных
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Препарат разработан учеными Россельхознадзора.
Валерий Федоров: «К своему стыду, не знал, что и животные могут стать жертвой этого вируса. Но, как выясняется, да. Более того, даже есть для них вакцина. Мы опять впереди планеты всей. Главное, чтобы эту вакцину можно было произвести. Как известно, есть проблемы с мощностями», – отметил он в беседе с НСН.
В Кремле предупредили россиян об опасности поездок в Грузию
Телеведущему Владимиру Познеру пришлось покинуть Тбилиси, где из-за его визита прошли акции протеста. После этого инцидента в Кремле заявили об опасности поездок в Грузию для россиян.
Валерий Федоров: «Событие странное, необычное, но в чем-то показательное. Без комментариев, что называется. Обычным россиянам вряд ли стоит ожидать повторения подобного, я надеюсь, но селебрити, людям известным явно этот сезон для поездок в Грузию не подходит», – подытожил в интервью НСН Валерий Фёдоров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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