Глава ВЦИОМ: отдых в Грузии для селебрити не подходит

Валерий Федоров: «Что это? Признак нормализации, того, что мы постепенно справляемся с коронавирусной инфекцией, или же наоборот, признак того, что мы признаем, нам жить с ней еще долго, и надо как-то налаживать жизнь в опасности. Значит, будет и туризм, но обставленный огромным количеством условий и ограничений», – прокомментировал он для НСН.

