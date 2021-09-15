«Girl Power!» Кэш из группы «СЛОТ» призвал дам бороться за свои права
Кэш из группы «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Кассету с записью невышедшей песни Джона Леннона выставят на аукционе
Запись датируется 1970 годом. В этом году Джон Леннон и его супруга Йоко Оно находились в Дании. По оценкам экспертов, стоимость лота составляет от 31 до 47,5 тысяч долларов.
КЭШ из группы Слот: «Здесь сразу возникает вопрос: кассета может столько стоить? А если на ней действительно трек, который Леннон не выпустил, но написал и как-то записал на эту кассету, то тогда 31 или 47 тысяч долларов - это маловато. Наследие этого человека значительно дороже должно стоить, ну или просто кассета золотая», - отметил артист.
Каждый десятый россиянин сталкивался с дискриминацией при поиске работы
Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру». в ходе исследования выяснилось, что от ущемления прав в процессе трудоустройства чаще страдают дамы — 61% против 39% мужчин.
КЭШ из группы Слот: «Мне, кажется, что дамы сами ведут себя скромно и стеснительно. Нечего перед этими мужиками давать слабину! Надо сразу по щам в прямом и переносном смысле. В прямом, может, конечно, не пройдет - мужчины все же сильный пол, а в переносном можно так навалить, что мало не покажется. В общем - Girl Power! Боремся за свои права», - посоветовал музыкант.
Сериал о Пингвине из «Бэтмена» уже в разработке
Создатели предложили главную роль в сериале Колину Фарреллу, который играет Пингвина в фильме, но сделка пока не подписана.
КЭШ из группы Слот: «Конечно, на такую вывеску, как Колин Фаррелл, какая-то часть публики даже маргинальной встанет и подкинется пойти в кинотеатр. Но когда человек попадает в такое количество грима, то Колин Фаррелл, Уил Фаррелл, Фил Коллинз да неважно, кто его играет, его ж там все равно не видно», - поделился мнением собеседник НСН.
Группа СЛОТ готовится отпраздновать свое 20-летие!
По словам артистов, в концертах примут участие все, кто за 20 лет играл в коллективе.
КЭШ из группы Слот: «Вся наша подготовка ведет к двум основным концертам: 12 февраля в петербургском клубе «Морзе» и 18 февраля в Adrenaline Stadium в Москве, и к последующему туру по стране. Так же мы готовим трибьют, в котором будут принимать участие огромное количество артистов. И мы максимальное количество этих же артистов будет тащить на сцену к нам на юбилей. Мы готовим фильм о наше группе и хотим выпустить сторис-сериал. И пока мы целиком в это погружены. Присоединяйтесь к нам», - пригласил всех музыкант.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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