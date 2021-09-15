«Girl Power!» Кэш из группы «СЛОТ» призвал дам бороться за свои права

КЭШ из группы Слот: «Вся наша подготовка ведет к двум основным концертам: 12 февраля в петербургском клубе «Морзе» и 18 февраля в Adrenaline Stadium в Москве, и к последующему туру по стране. Так же мы готовим трибьют, в котором будут принимать участие огромное количество артистов. И мы максимальное количество этих же артистов будет тащить на сцену к нам на юбилей. Мы готовим фильм о наше группе и хотим выпустить сторис-сериал. И пока мы целиком в это погружены. Присоединяйтесь к нам», - пригласил всех музыкант.

