Генпрокуратура сообщила о нарушениях при оказании медпомощи заключенным

Александр Куренной: «У Генпрокуратуры России также будет возможность направлять в иностранные банки и уполномоченные органы международные запросы при контроле за соблюдением запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета или вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой Российской Федерации в иностранный банк или компетентный орган иностранного государства, так и по инициативе Генпрокуратуры России другими российскими государственными органами по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии ведомства с этими государственными органами или иных договоренностей»,- пояснил Александр Куренной, общаясь с НСН.

