Генпрокуратура сообщила о нарушениях при оказании медпомощи заключенным
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.
Генпрокуратура получила новые полномочия в сфере борьбы с коррупцией
Генеральная прокуратура Российской Федерации наделена новыми полномочиями по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.
Александр Куренной: «У Генпрокуратуры России также будет возможность направлять в иностранные банки и уполномоченные органы международные запросы при контроле за соблюдением запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета или вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой Российской Федерации в иностранный банк или компетентный орган иностранного государства, так и по инициативе Генпрокуратуры России другими российскими государственными органами по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии ведомства с этими государственными органами или иных договоренностей»,- пояснил Александр Куренной, общаясь с НСН.
Опубликована статистика преступлений, совершенных в РФ с начала года
Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила данные криминальной статистики о зарегистрированных преступлениях на территории России в первом полугодии 2019 года. Зарегистрировано 1 011 572 преступления. Рост количества зарегистрированных преступлений отмечается в 55 регионах страны, снижение – в 30.
Александр Куренной: «Сократилось количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, а также число лиц, погибших в результате преступных посягательств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 45,8% количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. На 4,7 % снизилось число выявленных преступлений экономической направленности. По всей стране фиксируется тренд на снижение количества убийств и покушений на убийства. Число таких преступлений сократилось на 6,5 %. Преступность среди несовершеннолетних снизилась на 8,9 %», - заявил он НСН.
Генпрокуратура сообщила о нарушениях при оказании медпомощи заключенным
Генеральная прокуратура Российской Федерации с участием прокуроров 47 субъектов Российской Федерации проверила соблюдение законов при организации медико-санитарного обеспечения заключенных.
Александр Куренной: «Были выявлены многочисленные нарушения. В частности, несоблюдение порядка оказания медицинской помощи заключенным под стражу и осужденным, недостаток лекарственных препаратов, отсутствие медицинского оборудования в кабинетах врачей. По итогам проверки выявлено более 1,5 тыс. нарушений, для устранения которых внесено 261 представление. К дисциплинарной ответственности привлечено 106 сотрудников УИС. Еще 42 должностных лица привлечено по постановлениям прокуроров к административной ответственности. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации по результатам проверки внес представление директору ФСИН России для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, которые им способствуют», - подчеркнул он в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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