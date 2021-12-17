Фёдоров: Российское авторское общество задолжало артистам страшные суммы
Лидер группы Tequilajazzz специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем
Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру"
Евгений Фёдоров: «Я кстати, тоже не слышал, что 31 декабря объявили выходным днем. Это хорошая новость. Видимо, это говорит о том, что 31 декабря и так у всех россиян по умолчанию был выходным днем, всеми правдами и не правдами, на работу никто не собирался», - предположил музыкант.
Названы худшие корпоративные подарки на Новый год
Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и антисептики, рассказали эксперты по этикету, отметив, что также не лучшим подарком станут галстуки и бабочки.
Евгений Фёдоров: «Ну, естественно, за период пандемии всем осточертевшие перчатки и антисептики не могут стать ничем, похожим на подарок. А любое упоминание о корпоративной этике в виде галстуков и так далее тоже, видимо, вызывает раздражение. Поэтому конечно же своим коллегам надо дарить что-то связанное с более теплыми вещами, может быть, мягкие игрушки или путевки в санаторий, или что-нибудь напоминающее о путешествиях. Например, подарить партнеру прекрасную палатку, либо пенку, либо спальный мешок, что-нибудь, что напомнит ему, что когда-нибудь куда-нибудь можно будет и уехать», - предложил артист.
Юбилей Сергея Бодрова-младшего отметит Первый канал
Премьера документального фильма «В чем сила, брат?» состоится на Первом канале 26 декабря 2021 года – к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова-младшего.
Евгений Фёдоров: «Вот таким образом прекрасный актер и очень талантливый человек стал заложником двух отдельно взятых фильмов. Наверняка, его планы на свою собственную карьеру были значительно шире, глубже и дальше, нежели быть в памяти российского народа, как участника одного кинопроекта, пусть и великого Балабанова», - сказал собеседник НСН.
РАО возобновляет взыскание долгов, приостановленное из-за пандемии
Российское авторское общество (РАО) возобновляет взыскание долгов, которое было временно приостановленное из-за пандемии. В прошлом году РАО пошла навстречу должникам, обходясь без судебных разбирательств в период ограничений.
Евгений Фёдоров: «Мне, как одному из клиентов РАО, эта новость показалась очень интересной. РАО само по себе является страшным должником перед авторами. Месяцами, а то и годами либо не выплачивают авторские гонорары, либо задерживают их на очень долгие сроки», - резюмировал артист.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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