Фёдоров: Российское авторское общество задолжало артистам страшные суммы

Евгений Фёдоров: «Ну, естественно, за период пандемии всем осточертевшие перчатки и антисептики не могут стать ничем, похожим на подарок. А любое упоминание о корпоративной этике в виде галстуков и так далее тоже, видимо, вызывает раздражение. Поэтому конечно же своим коллегам надо дарить что-то связанное с более теплыми вещами, может быть, мягкие игрушки или путевки в санаторий, или что-нибудь напоминающее о путешествиях. Например, подарить партнеру прекрасную палатку, либо пенку, либо спальный мешок, что-нибудь, что напомнит ему, что когда-нибудь куда-нибудь можно будет и уехать», - предложил артист.

