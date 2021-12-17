Фёдоров: Российское авторское общество задолжало артистам страшные суммы

Лидер группы Tequilajazzz специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Треть россиян не слышали, что 31 декабря объявили выходным днем

Треть жителей России не слышали о том, что 31 декабря в этом году объявлено выходным днем, говорится в исследовании, проведенном сервисом "Работа.ру"

Евгений Фёдоров: «Я кстати, тоже не слышал, что 31 декабря объявили выходным днем. Это хорошая новость. Видимо, это говорит о том, что 31 декабря и так у всех россиян по умолчанию был выходным днем, всеми правдами и не правдами, на работу никто не собирался», - предположил музыкант.

2

Названы худшие корпоративные подарки на Новый год

Тема пандемии, обыгрываемая в формате новогодних подарков, уже исчерпала себя, поэтому в этом году не стоит дарить корпоративным партнерам маски, перчатки и антисептики, рассказали эксперты по этикету, отметив, что также не лучшим подарком станут галстуки и бабочки.

Евгений Фёдоров: «Ну, естественно, за период пандемии всем осточертевшие перчатки и антисептики не могут стать ничем, похожим на подарок. А любое упоминание о корпоративной этике в виде галстуков и так далее тоже, видимо, вызывает раздражение. Поэтому конечно же своим коллегам надо дарить что-то связанное с более теплыми вещами, может быть, мягкие игрушки или путевки в санаторий, или что-нибудь напоминающее о путешествиях. Например, подарить партнеру прекрасную палатку, либо пенку, либо спальный мешок, что-нибудь, что напомнит ему, что когда-нибудь куда-нибудь можно будет и уехать», - предложил артист. 

3

Юбилей Сергея Бодрова-младшего отметит Первый канал

Премьера документального фильма «В чем сила, брат?» состоится на Первом канале 26 декабря 2021 года – к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова-младшего.

Евгений Фёдоров: «Вот таким образом прекрасный актер и очень талантливый человек стал заложником двух отдельно взятых фильмов. Наверняка, его планы на свою собственную карьеру были значительно шире, глубже и дальше, нежели быть в памяти российского народа, как участника одного кинопроекта, пусть и великого Балабанова», - сказал собеседник НСН. 

4

РАО возобновляет взыскание долгов, приостановленное из-за пандемии

Российское авторское общество (РАО) возобновляет взыскание долгов, которое было временно приостановленное из-за пандемии. В прошлом году РАО пошла навстречу должникам, обходясь без судебных разбирательств в период ограничений.

Евгений Фёдоров: «Мне, как одному из клиентов РАО, эта новость показалась очень интересной. РАО само по себе является страшным должником перед авторами. Месяцами, а то и годами либо не выплачивают авторские гонорары, либо задерживают их на очень долгие сроки», - резюмировал артист. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Пресс-служба группы Tequilajazzz
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