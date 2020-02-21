Фоменко: Артисты ничем не лучше аферистов, у них не должно быть пенсий
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Совете Федерации пристыдили жалующихся на свои пенсии артистов
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский считает, что звездам шоу-бизнеса должно быть стыдно жаловаться на свои пенсии. Ранее так поступили, к примеру, Иосиф Пригожин и Леонид Якубович.
Николай Фоменко: «Я считаю, правильно. Я скажу, что жаловаться – это грех. Это просто даже позорище. А артисты ничем не лучше аферистов, по большому счету. Я бы думал о том, что пенсию артистам платить не надо, они должны сами откладывать в кубышку из своих чертовски огромных гонораров. А может быть, кстати, кто жалуется, я бы для них не исключил уголовной ответственности», – предлагает Николай Фоменко в эфире НСН.
Россияне признались, что перерабатывают безвозмездно
Большинству россиян приходится работать сверхурочно. Согласно исследованию, в среднем задержка на работе составляет два часа в день, за что доплаты зачастую не предполагаются.
Николай Фоменко : «Мне кажется, что пора прекратить бесконечный разговор о деньгах. Настоящий патриотизм – это бесплатная и бескорыстная работа на страну. Вы должны работать с утра до вечера. Как раньше люди работали – лопату в руки и вперед. И это было по 24 часа. Я, как пожилой человек, сам это помню. И считаю, что это нужно вернуть», – делится он с НСН.
Граждане РФ выбрали Испанию для переезда
Самыми желанными городами для переезда у россиян стали Барселона, Амстердам и Стамбул. Об этом, по итогам опроса, сообщают специалисты Aviasales.
Николай Фоменко : «Когда я прочитал эту новость, я подумал, и хорошо, что наши родные соотечественники всего несколько раз были в Барселоне, Амстердаме и один раз в Стамбуле. Потому что если бы они побывали еще в каких-то городах и странах, то они, конечно же, этот список дополнили бы. Но совершенно точно мы должны везде там поселиться для того, чтобы все-таки вся эта Гейропа, чтобы все эти засранцы знали, как жить по-настоящему. Все мы должны туда переселиться, чтобы там образовалась человеческая жизнь, как в России», – выражает он своем мнение НСН.
Синоптики пообещали раннюю весну в Европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей центрально-европейской части России ожидает ранняя весна.
Николай Фоменко : «Пообещали они ее еще в сентябре, и с тех пор, как вы помните, ничего не поменялось. А сейчас посмотрите, как хорошо. Вообще, мне кажется, мы приближаемся к Калифорнии, хотя, ненавижу ее», - комментирует Николай Фоменко в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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