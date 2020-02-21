Фоменко: Артисты ничем не лучше аферистов, у них не должно быть пенсий

Николай Фоменко : «Когда я прочитал эту новость, я подумал, и хорошо, что наши родные соотечественники всего несколько раз были в Барселоне, Амстердаме и один раз в Стамбуле. Потому что если бы они побывали еще в каких-то городах и странах, то они, конечно же, этот список дополнили бы. Но совершенно точно мы должны везде там поселиться для того, чтобы все-таки вся эта Гейропа, чтобы все эти засранцы знали, как жить по-настоящему. Все мы должны туда переселиться, чтобы там образовалась человеческая жизнь, как в России», – выражает он своем мнение НСН.

