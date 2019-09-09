Федоров: Петербург – город с непростой судьбой с точки зрения его руководителей

Валерий Федоров: «Итоги региональных выборов, прошедших в воскресенье – это, конечно, сегодня главная новость в России. Завершилась выборная кампания, которая охватила несколько десятков регионов. Выбраны губернаторы, в Москве и Хабаровском крае прошли резонансные выборы в заксобрание. Кроме того, прошло очень много выборов местного значения, может быть, не очень интересных в федеральном масштабе, но, конечно же, очень важных с точки зрения развития каждого конкретного муниципалитета и региона. Из этой череды выборов назову главными выборы в Санкт-Петербурге. Александр Беглов набрал больше половины голосов. Петербург – город с непростой судьбой с точки зрения его руководителей. Последние несколько лет город явно потерял темп. Александр Беглов получил мандат доверия петербуржцев, которые хоть и известны критичностью восприятия, но, все-таки, как мы видим, готовы доверить своему земляку Беглову развитие города на ближайшие несколько лет», - отметил Валерий Федоров, общаясь с НСН.

