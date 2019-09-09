Федоров: Петербург – город с непростой судьбой с точки зрения его руководителей
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Беглов набрал более 60% на выборах в Санкт-Петербурге
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал более 60%. Таковы предворительные данные Центризбиркома.
Валерий Федоров: «Итоги региональных выборов, прошедших в воскресенье – это, конечно, сегодня главная новость в России. Завершилась выборная кампания, которая охватила несколько десятков регионов. Выбраны губернаторы, в Москве и Хабаровском крае прошли резонансные выборы в заксобрание. Кроме того, прошло очень много выборов местного значения, может быть, не очень интересных в федеральном масштабе, но, конечно же, очень важных с точки зрения развития каждого конкретного муниципалитета и региона. Из этой череды выборов назову главными выборы в Санкт-Петербурге. Александр Беглов набрал больше половины голосов. Петербург – город с непростой судьбой с точки зрения его руководителей. Последние несколько лет город явно потерял темп. Александр Беглов получил мандат доверия петербуржцев, которые хоть и известны критичностью восприятия, но, все-таки, как мы видим, готовы доверить своему земляку Беглову развитие города на ближайшие несколько лет», - отметил Валерий Федоров, общаясь с НСН.
Более половины мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы
Более половины — 26 из 45 — мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы. Таковы предварительные результаты выборов по сообщениям Мосгоризбиркома.
Валерий Федоров: «Полномочия Мосгордумы очень невелики, но Москва – это столица, поэтому итоги выборов даже в такой орган власти важны. И один из основных результатов – это то, что больше половины мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы. Это – результат решения «Единой России» в этих выборах в Москве не участвовать. В итоге самовыдвиженцы заняли 26 мест из 45, ну а партийная часть - это, в основном, оппозиция. Средняя явка избирателей составила чуть более 21,5%, не больше и не меньше, чем обычно», - заявил он НСН.
Правительство Бориса Джонсона думает, как обойти закон об отсрочке Брексита
Правительство Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые могут позволить ему законно обойти действие закона об отсрочке Брексита, пишут британские СМИ со ссылкой на источники в британском правительстве. Британский парламент принял акт, обязывающий правительство просить об очередном переносе даты выхода из ЕС, если до 19 октября не будет договорённостей с Брюсселем.
Валерий Федоров: «Все наблюдатели (и внешние, и внутренние) уже запутались в этой затянувшейся истории с Брэкситом. Одно правительство под руководством Терезы Мэй уже «сгорело», новое правительство Бориса Джонсона быстро идет к собственной отставке. А выхода пока еще не видно. Одна из претенденток на роль родины демократии, Великобритания, находится в глубоком кризисе», - подчеркнул Валерий Федоров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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