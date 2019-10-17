Федоров: Новое поколение надо не игнорировать, а изучать
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Врачи очередной российской больницы массово уволились
В городской больнице №6 Челябинска началась новая волна увольнений. По утверждению одного из докторов учреждения, без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и дневном приеме остались два врача в предпенсионном возрасте. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.
Валерий Федоров: «Это уже не первый случай за последнее время, а, как минимум, третий. А возможно их было и больше. Что-то не то происходит в системе здравоохранения. Внимание правительства и президента к этой теме велико, постоянно проходят рабочие встречи, совещания, принимаются решения. Но, мы видим, что проблема по-прежнему остра», - констатировал Валерий Федоров в беседе с НСН.
В России растёт число безработных предпенсионеров
Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения. На конец сентября ведомство получило 440 заявлений. Там объяснили, что люди, входящие в такую возрастную категорию, имеют право написать бумагу с требованием восстановить свои права и возместить моральный ущерб. По данным министерства труда России, в стране растёт число безработных предпенсионеров. Весной насчитывалось более 122 тысяч, что на 8,5% больше, чем в начале года.
Валерий Федоров: «Будем надеяться, что все не закончится написанием бумаг и их прочтением в Роструде, а начнут работать трудовые инспекции, и работодатели, незаконно нарушившие права этой (явно уязвимой) социальной категории, получат представления и восстановят права людей», - сказал он НСН.
Правительству поручено исследовать потребительские предпочтения и поведение молодёжи в интернете.
Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и поведения молодёжи в интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля. Президент считает, что это должно повысить информированность государственных органов о «влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».
Валерий Федоров: «Задача сформулирована в модальности угроз, но, думаю, даже без угроз государству хорошо было бы понимать, что смотрит, что слушает и что читает молодежь. Что она уважает, чего она хочет, а что игнорирует. Действительно, новое поколение сильно отличается от старшего, и игнорировать это поколение невозможно. Ему принадлежит будущее, поэтому с этим поколением лучше общаться. А для этого нужно знать о нем больше», - подчеркнул Валерий Федоров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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