Федоров: Новое поколение надо не игнорировать, а изучать

Валерий Федоров: «Задача сформулирована в модальности угроз, но, думаю, даже без угроз государству хорошо было бы понимать, что смотрит, что слушает и что читает молодежь. Что она уважает, чего она хочет, а что игнорирует. Действительно, новое поколение сильно отличается от старшего, и игнорировать это поколение невозможно. Ему принадлежит будущее, поэтому с этим поколением лучше общаться. А для этого нужно знать о нем больше», - подчеркнул Валерий Федоров в эфире НСН.

