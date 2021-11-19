«Это талантливо»: Louna посоветовала посмотреть клипы группы ROCK PRIVET
Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры
На поддержку федеральных учреждений культуры выделят более 2,2 миллиарда рублей.
Лусинэ Геворкян: «Интересно, сколько из этих средств будет «попилено» и сколько «попилено» уже? И каким образом будет выражаться эта поддержка? Ну, посмотрим-посмотрим», - сказала артистка.
Найден необычный способ борьбы с одиночеством
В польском Кракове появились специальные лавки для разговоров с незнакомцами. Таким образом был найден необычный способ побороть одиночество, особенно обострившееся во время локдаунов из-за пандемии коронавируса.
Лусинэ Геворкян: «Интересно, чем эти лавки отличаются от обычных? И чем они помогают в борьбе с одиночеством? Оборудованы ли на них стеклянные перегородки и соблюдена ли дистанция в 1,5 метра? Что-то, видимо, мешает общению с незнакомцами на обычных лавках, поэтому на таких краковских лавках будет интереснее», - предположила она.
Rock Privet объединил Гарика Сукачева с AC/DC
Группа Rock Privet представила видеоклип «Моя бабушка курит трубку». Одноименную песню Гарика Сукачева коллектив исполнил на музыку «Highway to Hell» AC/DC. В видеоклипе музыканты исполняют свою песню в кепках, которые являются узнаваемой частью имиджа как Гарика Сукачева, так и AC/DC.
Лусинэ Геворкян: «Советую вам посмотреть и другие клипы и мэшапы у группы ROCK PRIVET. Я думаю, что многим понравится, это очень забавно, талантливо и интересно», - посоветовала собеседница НСН.
Рокер Ник Кейв написал книгу для детей
Она называется "The Little Thing", что можно перевести как "Вещица". Книгу рокер сочинил для трехлетней соседки Эсме. Кейв также записал аудиоверсию истории, в ней о событиях он рассказывает под музыку, написанную Уорреном Эллисом, участником группы Nick Cave and the Bad Seeds.
Лусинэ Геворкян: «Молодец Ник Кейв! Он талантливый автор, исполнитель и креативщик. У него мрачноватый взгляд на творчество и мир, но от этого он своей привлекательности не теряет. Я думаю, что книга у него получилась интересная», - резюмировала она.
Группа Louna даст большой сольный концерт в Москве
Музыканты подведут небольшой итог 12-летней истории группы, собрав в сет-лист все самые главные хиты, накопленные в творческом багаже команды.
Лусинэ Геворкян: «Друзья, пользуясь случаем, я приглашаю вас к нам на концерт! Он пройдет в «Главклубе» 11 декабря. Увидимся на концерте!» - пригласила артистка.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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