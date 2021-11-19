«Это талантливо»: Louna посоветовала посмотреть клипы группы ROCK PRIVET

Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

1

Правительство выделит средства на поддержку федеральных учреждений культуры

На поддержку федеральных учреждений культуры выделят более 2,2 миллиарда рублей.

Лусинэ Геворкян: «Интересно, сколько из этих средств будет «попилено» и сколько «попилено» уже? И каким образом будет выражаться эта поддержка? Ну, посмотрим-посмотрим», - сказала артистка.

2

Найден необычный способ борьбы с одиночеством

В польском Кракове появились специальные лавки для разговоров с незнакомцами. Таким образом был найден необычный способ побороть одиночество, особенно обострившееся во время локдаунов из-за пандемии коронавируса. 

Лусинэ Геворкян: «Интересно, чем эти лавки отличаются от обычных? И чем они помогают в борьбе с одиночеством? Оборудованы ли на них стеклянные перегородки и соблюдена ли дистанция в 1,5 метра? Что-то, видимо, мешает общению с незнакомцами на обычных лавках, поэтому на таких краковских лавках будет интереснее», - предположила она. 

3

Rock Privet объединил Гарика Сукачева с AC/DC

Группа Rock Privet представила видеоклип «Моя бабушка курит трубку». Одноименную песню Гарика Сукачева коллектив исполнил на музыку «Highway to Hell» AC/DC. В видеоклипе музыканты исполняют свою песню в кепках, которые являются узнаваемой частью имиджа как Гарика Сукачева, так и AC/DC.

Лусинэ Геворкян: «Советую вам посмотреть и другие клипы и мэшапы у группы ROCK PRIVET. Я думаю, что многим понравится, это очень забавно, талантливо и интересно», - посоветовала собеседница НСН. 

4

Рокер Ник Кейв написал книгу для детей

Она называется "The Little Thing", что можно перевести как "Вещица". Книгу рокер сочинил для трехлетней соседки Эсме. Кейв также записал аудиоверсию истории, в ней о событиях он рассказывает под музыку, написанную Уорреном Эллисом, участником группы Nick Cave and the Bad Seeds.

Лусинэ Геворкян: «Молодец Ник Кейв! Он талантливый автор, исполнитель и креативщик. У него мрачноватый взгляд на творчество и мир, но от этого он своей привлекательности не теряет. Я думаю, что книга у него получилась интересная», - резюмировала она.

5

Группа Louna даст большой сольный концерт в Москве

Музыканты подведут небольшой итог 12-летней истории группы, собрав в сет-лист все самые главные хиты, накопленные в творческом багаже команды. 

Лусинэ Геворкян: «Друзья, пользуясь случаем, я приглашаю вас к нам на концерт! Он пройдет в «Главклубе» 11 декабря. Увидимся на концерте!» - пригласила артистка. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой группы Louna
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