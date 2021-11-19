«Это талантливо»: Louna посоветовала посмотреть клипы группы ROCK PRIVET

Лусинэ Геворкян: «Интересно, чем эти лавки отличаются от обычных? И чем они помогают в борьбе с одиночеством? Оборудованы ли на них стеклянные перегородки и соблюдена ли дистанция в 1,5 метра? Что-то, видимо, мешает общению с незнакомцами на обычных лавках, поэтому на таких краковских лавках будет интереснее», - предположила она.

