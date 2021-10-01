«Это не воровство, а искусство». Красовицкий оценил поступок датского художника

Александр Красовицкий: «Я бы очень хотел, чтобы и у нас в стране такое же было хоть с рэпом, хоть с роком, потому что то, что у нас происходит на уроках музыки, хоть и является частью общеобразовательной программы, но это крайне скучно для учеников. Если бы им преподавали Oxxxymiron или группу «Сплин», или Animal ДжаZ мне, кажется, было бы интереснее и веселее на уроках музыки», - предложил лидер коллективов.

