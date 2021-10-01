«Это не воровство, а искусство». Красовицкий оценил поступок датского художника
Лидер групп Animal ДжаZ и Zero People Александр Красовицкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В вузах Канады будут изучать рэп
В канадском университете Райерсон разработали дисциплину, в рамках которой студенты изучат творчество рожденных в Торонто рэперов Дрейка и The Weeknd.
Александр Красовицкий: «Я бы очень хотел, чтобы и у нас в стране такое же было хоть с рэпом, хоть с роком, потому что то, что у нас происходит на уроках музыки, хоть и является частью общеобразовательной программы, но это крайне скучно для учеников. Если бы им преподавали Oxxxymiron или группу «Сплин», или Animal ДжаZ мне, кажется, было бы интереснее и веселее на уроках музыки», - предложил лидер коллективов.
Деньги назвали главной причиной стресса россиян
85% мужчин заявили, что в плане денег больше всего их тревожат мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке. Среди женщин 78% опрошенных беспокоятся по этому поводу.
Александр Красовицкий: «Я бы, честно говоря, провел опрос с разделением на уровень дохода. Мне кажется, для тех, кто побогаче, деньги будут главной причиной стресса, а для тех, кто победнее, деньги не главная причина стресса. Ну, нет и нет. Так что вот интересно было бы так провести опрос», - поделился мнением музыкант.
В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, «волна» заболеваемости нарастает, и регионам придется принимать меры. Он также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.
Александр Красовицкий: «Это тот редкий случай, когда я лично, с Кремлем соглашусь. Я скажу так, чем быстрее мы все, друзья мои, привьемся, тем больше у нас у музыкантов шансов на то, что концертная деятельность в нормальных объемах возобновится. Поэтому я могу только призвать, дурья, давайте прививаться», - отметил артист.
Художник взял у музея тысячи долларов и убежал, назвав это искусством
Музей современного искусства в Ольборге заказал датскому художнику Йенсу Хаанингу воспроизвести его предыдущие работы о труде для новой выставки. Для этого он выделил крупную сумму. Однако исполнитель взял деньги, ничего не сделал и назвал свой жест произведением искусства.
Александр Красовицкий: «На сколько я знаю, он должен был прислать пустые рамки: стеклянные короба, в которых и должны были быть эти тысячи долларов. А вместо этого он прислал пустые короба, так что в общем-то нельзя сказать, что человек ничего не сделал. Это раз, а во-вторых, как жест искусства это имеет право на существование. Я бы это воровством не назвал», - отметил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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