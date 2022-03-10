«А кто споет про нас?»: Марголис об «эпичном» «Гластонбери» и Red Hot Chili Peppers

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Группа «Аквариум» отменила все свои концерты «до лучших времен»

Такое заявление сделал Борис Гребенщиков в своих соцсетях в четверг, 10 марта.

Михаил Марголис: «Наверно, единственный сейчас и все более разрастающийся тренд – это отмена того, что было намечено или могло быть намечено по части музыкальных событий, которые ожидались в России. И самое, наверно, свежее по времени –это заявление Бориса Гребенщикова, которое он распространил на всех своих ресурсах: группа «Аквариум» отменила все свои концерты до лучших времен». В данном случае это, по-моему самая точная формулировка, не могу с ним не согласиться. Но и он не один такой можно вспомнить и группу «Мумий Тролль», которая раньше заявила о приостановке концертной деятельности, и группа «Нервы», и даже группа «Глеб Самойлов и The Matrixx». В общем, действительно остается лишь ждать лучших времен», - резюмировал критик.

2

Пол Маккартни и Дайана Росс наконец-то выступят на «Гластонбери»

Фестиваль «Гластонбери» обнародовал имена своих участников, которые выйдут на сцены в Пилтоне 22-26 июня 2022 года.

Михаил Марголис: «А вот тут, наоборот, радостные события! Действительно фестиваль «Гластонбери» фестиваль намоленный, может быть, один из самых значительных в музыкальном мире. И конечно две такие фигуры, которые олицетворяют век минувший. И вот они, наконец, в веке нынешнем появятся на Гластонбери. Это, конечно, эпичный акт!» - отметил писатель.

3

Red Hot Chili Peppers вспомнили XX век в новой песне

Группа Red Hot Chili Peppers выпустила новый сингл «Poster Child» из своего будущего альбома «Unlimited Love». Песня написана по образцу хита Билли Джоэла «We Didn’t Start the Fire»: в тексте Энтони Кидис перечисляет имена ряда музыкантов, актеров, политиков и других деятелей, которые сформировали прошлое столетие.

Михаил Марголис: «Такие творения всегда интересны хотя бы тем, какой выбор делает та или иная известная персона, в данном случае это ребята из Red Hot Chili Peppers. В сегодняшнем дне интересно подумать о том, какая популярная группа, лет через 50 споет о нашем времени и кого выберет в качестве его главных героев, олицетворяющих ту эпоху, в которой мы сейчас находимся», - задумался Михаил Марголис.

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