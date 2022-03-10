«А кто споет про нас?»: Марголис об «эпичном» «Гластонбери» и Red Hot Chili Peppers
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Группа «Аквариум» отменила все свои концерты «до лучших времен»
Такое заявление сделал Борис Гребенщиков в своих соцсетях в четверг, 10 марта.
Михаил Марголис: «Наверно, единственный сейчас и все более разрастающийся тренд – это отмена того, что было намечено или могло быть намечено по части музыкальных событий, которые ожидались в России. И самое, наверно, свежее по времени –это заявление Бориса Гребенщикова, которое он распространил на всех своих ресурсах: группа «Аквариум» отменила все свои концерты до лучших времен». В данном случае это, по-моему самая точная формулировка, не могу с ним не согласиться. Но и он не один такой можно вспомнить и группу «Мумий Тролль», которая раньше заявила о приостановке концертной деятельности, и группа «Нервы», и даже группа «Глеб Самойлов и The Matrixx». В общем, действительно остается лишь ждать лучших времен», - резюмировал критик.
Пол Маккартни и Дайана Росс наконец-то выступят на «Гластонбери»
Фестиваль «Гластонбери» обнародовал имена своих участников, которые выйдут на сцены в Пилтоне 22-26 июня 2022 года.
Михаил Марголис: «А вот тут, наоборот, радостные события! Действительно фестиваль «Гластонбери» фестиваль намоленный, может быть, один из самых значительных в музыкальном мире. И конечно две такие фигуры, которые олицетворяют век минувший. И вот они, наконец, в веке нынешнем появятся на Гластонбери. Это, конечно, эпичный акт!» - отметил писатель.
Red Hot Chili Peppers вспомнили XX век в новой песне
Группа Red Hot Chili Peppers выпустила новый сингл «Poster Child» из своего будущего альбома «Unlimited Love». Песня написана по образцу хита Билли Джоэла «We Didn’t Start the Fire»: в тексте Энтони Кидис перечисляет имена ряда музыкантов, актеров, политиков и других деятелей, которые сформировали прошлое столетие.
Михаил Марголис: «Такие творения всегда интересны хотя бы тем, какой выбор делает та или иная известная персона, в данном случае это ребята из Red Hot Chili Peppers. В сегодняшнем дне интересно подумать о том, какая популярная группа, лет через 50 споет о нашем времени и кого выберет в качестве его главных героев, олицетворяющих ту эпоху, в которой мы сейчас находимся», - задумался Михаил Марголис.
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