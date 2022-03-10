«А кто споет про нас?»: Марголис об «эпичном» «Гластонбери» и Red Hot Chili Peppers

Михаил Марголис: «Наверно, единственный сейчас и все более разрастающийся тренд – это отмена того, что было намечено или могло быть намечено по части музыкальных событий, которые ожидались в России. И самое, наверно, свежее по времени –это заявление Бориса Гребенщикова, которое он распространил на всех своих ресурсах: группа «Аквариум» отменила все свои концерты до лучших времен». В данном случае это, по-моему самая точная формулировка, не могу с ним не согласиться. Но и он не один такой можно вспомнить и группу «Мумий Тролль», которая раньше заявила о приостановке концертной деятельности, и группа «Нервы», и даже группа «Глеб Самойлов и The Matrixx». В общем, действительно остается лишь ждать лучших времен», - резюмировал критик.

